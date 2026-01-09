Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES

Bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (9/1)

Manutenção operacional pode deixar locais da capital mineira com intermitência no abastecimento ao longo deste domingo. Veja lista dos bairros atingidos

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/01/2026 07:33

compartilhe

SIGA
x
Torneira
Casas com caixa d'água podem não sofrer impactos crédito: Reprodução/Agência Brasil

Bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta segunda-feira (9/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a noite desta sexta devido a uma manutenção emergencial.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais bairros podem ser afetados?

  • Aarão Reis
  • Biquinhas
  • Dona Clara
  • Floramar
  • Guarani
  • Heliópolis
  • Minaslândia
  • Planalto
  • Providência
  • São Bernardo
  • São Gonçalo
  • Tupi A
  • Tupi B

Tópicos relacionados:

agua bh copasa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay