Bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (9/1)
Manutenção operacional pode deixar locais da capital mineira com intermitência no abastecimento ao longo deste domingo. Veja lista dos bairros atingidos
Bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta segunda-feira (9/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a noite desta sexta devido a uma manutenção emergencial.
Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados?
- Aarão Reis
- Biquinhas
- Dona Clara
- Floramar
- Guarani
- Heliópolis
- Minaslândia
- Planalto
- Providência
- São Bernardo
- São Gonçalo
- Tupi A
- Tupi B