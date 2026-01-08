Assine
DROGAS

Polícia encontra cocaína avaliada em quase R$ 2 milhões em painel de carro

Durante a conversa com os policiais, motorista teria demonstrado nervosismo e apresentava sinais de uso recente de drogas, na avaliação dos agentes

08/01/2026 16:16

Polícia encontra cocaína em painel de carro avaliada em quase R$ 2 milhões

Uma fiscalização de rotina na rodovia LMG-733 terminou com a apreensão de cerca de 10 quilos de cocaína na noite de quarta-feira (7), em Frutal, no Triângulo Mineiro. A droga foi avaliada em R$ 1,8 milhão.

O veículo foi abordado no KM 29 da rodovia. Nele estava apenas o motorista, de 28 anos. Durante a conversa com os policiais, ele teria demonstrado nervosismo e apresentava sinais de uso recente de drogas, na avaliação dos agentes que decidiram fazer uma vistoria no carro.

Leia Mais

No interior do painel, os policiais encontraram um compartimento oculto onde estavam escondidos 10 tabletes de cocaína pesando cerca de 10 quilos.

O condutor foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Frutal, Triângulo Mineiro, onde permanece à disposição da Justiça. O homem deve responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por dirigir sob efeito de substância entorpecente. O carro utilizado no transporte também foi apreendido.

De acordo com as informações apuradas, a carga tinha como destino o estado de São Paulo. A droga foi encaminhada para as autoridades responsáveis, que seguem com as investigações.

Tópicos relacionados:

cocaina

