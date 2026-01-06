Folias de Reis encerra o Natal da Mineiridade na Praça da Liberdade, em BH

O Cortejo de Folias de Reis encerrou, na noite desta terça-feira (6), a programação do Natal da Mineiridade, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A celebração reuniu música, fé e tradição, com a participação de sete grupos de folia vindos de diferentes regiões de Minas Gerais.

O cortejo teve início às 18h30 com a concentração em frente ao prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e seguiu em caminhada pela Praça da Liberdade até o Palácio da Liberdade, reunindo público ao longo do trajeto.

A iniciativa foi realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o Iepha-MG e a Fundação Clóvis Salgado (FCS).

O evento marcou o encerramento oficial das atividades natalinas promovidas pelo Estado, a fim de promover as manifestações culturais tradicionais e a religiosidade popular mineira.