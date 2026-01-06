Assine
overlay
Início Gerais
VEJA O VÍDEO

Folias de Reis encerra o Natal da Mineiridade na Praça da Liberdade, em BH

Celebração reuniu música, fé e tradição, com a participação de sete grupos de folia vindos de diferentes regiões de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/01/2026 23:54

compartilhe

SIGA
x
Natal da Mineiridade 2025 uniu arte e fé
Natal da Mineiridade 2025 uniu arte e fé crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

O Cortejo de Folias de Reis encerrou, na noite desta terça-feira (6), a programação do Natal da Mineiridade, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A celebração reuniu música, fé e tradição, com a participação de sete grupos de folia vindos de diferentes regiões de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cortejo teve início às 18h30 com a concentração em frente ao prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e seguiu em caminhada pela Praça da Liberdade até o Palácio da Liberdade, reunindo público ao longo do trajeto.

Leia Mais

A iniciativa foi realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o Iepha-MG e a Fundação Clóvis Salgado (FCS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento marcou o encerramento oficial das atividades natalinas promovidas pelo Estado, a fim de promover as manifestações culturais tradicionais e a religiosidade popular mineira.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte folia-de-reis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay