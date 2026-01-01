Assine
ANO NOVO

Conheça planos e projetos de quem quer o futuro de presente em 2026

No ano que será marcante na política e no esporte, jovens e famílias, inclusive à espera de novo integrante, contam o que querem realizar em um mundo melhor

Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
01/01/2026 02:00

Roany Cistellis Silva Domingos, Otávio Henrique Lara Viana e Júlia Macêdo Teixeira: idealismo nas profissões que escolheram para ajudar na construção de um mundo com menos divisões e mais saúde
Roany Cistellis Silva Domingos, Otávio Henrique Lara Viana e Júlia Macêdo Teixeira: idealismo nas profissões que escolheram para ajudar na construção de um mundo com menos divisões e mais saúde crédito: Marcos Vieira /EM/D.A Press

Conquistas, surpresas, confiança no futuro, fé na vida e luta diária prometem guiar os passos e o coração dos brasileiros em 2026, ano de grandes emoções: tem Copa do Mundo, disputada em três países – Estados Unidos, México e Canadá – e eleições por aqui. Mas, muito além de estádios e urnas, existe a busca de várias gerações, especialmente os jovens, por vitórias concretas no cotidiano, sempre amparadas por esforço, trabalho, sacrifício e, acima de tudo, determinação.

Num cenário tão imprevisível quanto possível, pois sonhar não faz mal a ninguém, vale a pergunta dirigida a mineiros de raiz ou por “adoção”: quais serão suas conquistas no ano que nasceu há poucas horas? E os votos para a humanidade? As respostas variam, mas o sentido é umsó: entendimento, união e amor fazem a diferença e podem trazer a tão sonhada paz ao planeta.

Da menina que vai nascer em fevereiro aos jovens que iniciam a vida profissional, passando pelo desejo de uma viagem ao exterior, a vida se abre como um livro, pronto para ser escrito com muitas histórias, projetos, realizações. Mensagens que personificam os desejos de um feliz ano novo a todos e, de forma especial, àqueles que nunca deixam de imaginar um mundo melhor, fazer planos coletivos e disseminar boas ideias.

