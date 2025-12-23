Assine
overlay
Início Gerais
Animal perdido

Vídeo: tamanduá-bandeira é flagrado correndo em ruas de cidade mineira

Além do mamífero, dois jacarés foram capturados na zona urbana do município do Alto Paranaíba somente agora em dezembro

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
23/12/2025 16:05

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: tamanduá-bandeira é flagrado correndo em nas ruas de cidade mineira
Tamanduá-bandeira é flagrado nas ruas do Bairro Jardim Califórnia, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um tamanduá-bandeira foi flagrado correndo pelas ruas de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite desta segunda-feira (22/12). Um vídeo do momento foi gravado. Esse é o terceiro registro de animal silvestre na cidade somente neste mês de dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


As imagens foram registradas por uma pessoa que passava pela Rua Olinto Maciel, no Bairro Jardim Califórnia. Inicialmente, o tamanduá aparece andando sem grandes preocupações, mas, quando o veículo se aproxima, o animal passa a correr até dobrar a esquina.


A Polícia Militar de Meio Ambiente não registrou acionamento para captura do tamanduá-bandeira, assim como ninguém fez contato com o Corpo de Bombeiros.

Leia Mais


Além do tamanduá, desde os primeiros dias deste mês dois jacarés foram capturados na zona urbana de Patos de Minas.


O primeiro deles estava no aeroporto da cidade, que chegou a suspender os trabalhos para captura do réptil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


No último dia 17, outro jacaré foi capturado, dessa vez perto de uma construção, no Bairro Planalto. Os dois répteis foram devolvidos à natureza.

Tópicos relacionados:

animal-perdido cidade patos-de-minas ruas tamandua-bandeira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay