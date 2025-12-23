Vídeo: tamanduá-bandeira é flagrado correndo em ruas de cidade mineira

Um tamanduá-bandeira foi flagrado correndo pelas ruas de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite desta segunda-feira (22/12). Um vídeo do momento foi gravado. Esse é o terceiro registro de animal silvestre na cidade somente neste mês de dezembro.





As imagens foram registradas por uma pessoa que passava pela Rua Olinto Maciel, no Bairro Jardim Califórnia. Inicialmente, o tamanduá aparece andando sem grandes preocupações, mas, quando o veículo se aproxima, o animal passa a correr até dobrar a esquina.



A Polícia Militar de Meio Ambiente não registrou acionamento para captura do tamanduá-bandeira, assim como ninguém fez contato com o Corpo de Bombeiros.



Além do tamanduá, desde os primeiros dias deste mês dois jacarés foram capturados na zona urbana de Patos de Minas.



O primeiro deles estava no aeroporto da cidade, que chegou a suspender os trabalhos para captura do réptil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



No último dia 17, outro jacaré foi capturado, dessa vez perto de uma construção, no Bairro Planalto. Os dois répteis foram devolvidos à natureza.