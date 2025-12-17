Mãe diz que saiu para trabalhar e pai abandonou bebê em carrinho

Uma mulher afirmou à Polícia Militar que saiu para trabalhar e deixou o filho, de aproximadamente 6 meses, aos cuidados do pai, que acabou abandonando o bebê na noite dessa terça-feira (16/12), no Bairro Milanez, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, a mãe contou que, ao retornar para casa, percebeu que a criança havia desaparecido. Desesperada, ela procurou o filho na casa de parentes, sem sucesso. Assim, iniciou buscas pelo bairro e, posteriormente, foi informada de que o bebê havia sido encontrado e encaminhado à maternidade do Hospital Municipal de Contagem. No local, ela apresentou os documentos da criança.

A mulher relatou que saiu para o trabalho no período da tarde e deixou o bebê com o companheiro, pai da criança. Segundo ela, naquele momento, o homem estava sóbrio e aparentava condições de cuidar do filho.

Mas, ao chegar em casa à noite, não encontrou nem o bebê nem o companheiro. Pouco tempo depois, o pai retornou sozinho e, segundo a mãe, aparentava estar sob efeito de drogas, com falas desconexas e sem saber informar o paradeiro da criança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar foi acionada pela assistente social da unidade de saúde, e, diante da situação, a mãe não pôde levar a criança de volta naquele momento. Ela foi encaminhada e segue na Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será analisado para definição das medidas legais e da decisão da guarda provisória do bebê.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem do Estado de Minas, que aguarda resposta.

Como foi o caso

O bebê abandonado foi encontrado na noite dessa terça-feira (16/12) no Bairro Milanez, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma testemunha relatou que trafegava pela via quando percebeu um carrinho de bebê abandonado em um cruzamento. Ao se aproximar, viu que havia uma criança dentro do carrinho, vestindo apenas fralda e coberta com um pano.

Ainda conforme o relato, ao retirar o bebê do carrinho, a testemunha encontrou um pino de cocaína junto à criança. Outros moradores informaram à polícia que viram um homem de aproximadamente 30 anos empurrando o carrinho pelo bairro, mas não souberam fornecer mais detalhes sobre o suspeito.

Inicialmente, moradores da região prestaram os primeiros cuidados, trocando a fralda, oferecendo roupas e uma mamadeira ao bebê. Em seguida, a criança foi encaminhada para a maternidade do Hospital Municipal de Contagem, onde está sob cuidados da equipe médica e de uma assistente social.

O pino de cocaína foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem, que ficará responsável pelas investigações para identificar os responsáveis pelo abandono.