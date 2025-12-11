Assine
overlay
Início Gerais
GOLPE DA FALSA CENTRAL

MG: mulheres suspeitas de aplicar golpe em banco e call center são presas

A dupla foi localizada no estabelecimento onde trabalha, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na última quarta-feira (10/12)

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
11/12/2025 17:09

compartilhe

SIGA
x
No momento da prisão, a equipe policial também apreendeu dispositivos eletrônicos
No momento da prisão, a equipe policial também apreendeu dispositivos eletrônicos crédito: Reprodução / PCMG

Duas mulheres, ambas de 31 anos, foram presas na última quarta-feira (10/12), suspeitas de participarem do “golpe da falsa central”, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as duas teriam atuado em um esquema que causou prejuízos a um banco e uma empresa de call center. 

O golpe da falsa central é uma fraude em que criminosos se passam por funcionários de empresas para roubar dados ou dinheiro. Na maioria dos casos, os golpistas atuam em ligações, com um tom de urgência, afirmando uma suposta fraude ou compra suspeita, por exemplo. 

Leia Mais

Com apoio das instituições lesadas, a PCMG, com apoio da Agência de Inteligência do 9º Departamento na cidade mineira, localizou a dupla dentro do estabelecimento onde trabalhavam.

No local, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e registros que detalham a forma como elas atuavam, segundo a corporação. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As suspeitas foram encaminhadas ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

*Estagiária sob suspeita do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

golpe minas-gerais policia-civil prisao triangulomineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay