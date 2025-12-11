MG: mulheres suspeitas de aplicar golpe em banco e call center são presas

Duas mulheres, ambas de 31 anos, foram presas na última quarta-feira (10/12), suspeitas de participarem do “golpe da falsa central”, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as duas teriam atuado em um esquema que causou prejuízos a um banco e uma empresa de call center.

O golpe da falsa central é uma fraude em que criminosos se passam por funcionários de empresas para roubar dados ou dinheiro. Na maioria dos casos, os golpistas atuam em ligações, com um tom de urgência, afirmando uma suposta fraude ou compra suspeita, por exemplo.

Com apoio das instituições lesadas, a PCMG, com apoio da Agência de Inteligência do 9º Departamento na cidade mineira, localizou a dupla dentro do estabelecimento onde trabalhavam.

No local, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e registros que detalham a forma como elas atuavam, segundo a corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As suspeitas foram encaminhadas ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

*Estagiária sob suspeita do subeditor Gabriel Felice