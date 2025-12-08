Mulher grávida é queimada em Prata por ciúme

Uma mulher grávida de seis meses foi atacada com gasolina e fogo, tendo queimaduras de terceiro grau, na cidade de Prata (MG), no Triângulo Mineiro, no ultima fim de semana. O motivo seria ciúme da agressora.

O crime aconteceu no Bairro Esperança e foi antecedido por uma discussão entre vítima e criminosa.

Relatos feitos à Polícia Militar dão conta de que a vítima foi acusada de ter um relacionamento com o marido da agressora. Ela foi até a casa da grávida e elas discutiram. A mulher foi embora, mas voltou minutos mais tarde com um vasilhame cheio de gasolina e fósforos. Quando encontrou a vítima, ela jogou o combustível e ateou fogo.

Vizinhos a socorreram a mulher, que foi atendida em um unidade médica, não correndo risco de morrer e nem de perder o bebê. Ainda assim, ela teve queimaduras nas pernas, braços e rosto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foi informado à Polícia Civil que a criminosa ainda teria feito publicações nas redes sociais contra a vítima. A suspeita não foi presa.