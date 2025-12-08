Assine
overlay
Início Gerais
Suposto caso amoroso

Mulher grávida é queimada em Prata por ciúme

Suspeita teria usado gasolina e fósforos para atear fogo na grávida, que teve queimaduras. Ela foi acusada de ter um relacionamento com o marido da agressora

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
08/12/2025 18:28 - atualizado em 08/12/2025 18:57

compartilhe

SIGA
x
Mulher grávida é queimada em Prata por ciúmes
Mulher grávida é queimada em Prata, no Triângulo Mineiro, por ciúme crédito: Divulgação/Sejusp

Uma mulher grávida de seis meses foi atacada com gasolina e fogo, tendo queimaduras de terceiro grau, na cidade de Prata (MG), no Triângulo Mineiro, no ultima fim de semana. O motivo seria ciúme da agressora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime aconteceu no Bairro Esperança e foi antecedido por uma discussão entre vítima e criminosa.

Leia Mais

Relatos feitos à Polícia Militar dão conta de que a vítima foi acusada de ter um relacionamento com o marido da agressora. Ela foi até a casa da grávida e elas discutiram. A mulher foi embora, mas voltou minutos mais tarde com um vasilhame cheio de gasolina e fósforos. Quando encontrou a vítima, ela jogou o combustível e ateou fogo.

Vizinhos a socorreram a mulher, que foi atendida em um unidade médica, não correndo risco de morrer e nem de perder o bebê. Ainda assim, ela teve queimaduras nas pernas, braços e rosto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foi informado à Polícia Civil que a criminosa ainda teria feito publicações nas redes sociais contra a vítima. A suspeita não foi presa.

Tópicos relacionados:

agressao-a-mulher ciume minas-gerais triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay