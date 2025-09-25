PM apreende 1,3 tonelada de maconha em Prata

Cerca de 1,3 tonelada de maconha foi apreendida em uma ação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (25/9), em Prata (MG), Triângulo Mineiro. Uma pessoa foi presa. A droga vinha do Mato Grosso do Sul.



Os policiais já tinham a informação de que uma grande carga de droga havia deixado o estado do Centro-Oeste em direção ao Triângulo Mineiro e uma caminhonete era o alvo dos militares.

No distrito de Jardinésia (MG), um batedor foi reconhecido e preso em seu carro. O homem acabou revelando mais informações sobre seu papel no transporte.

As informações levaram à abordagem de um veículo utilitário, que fazia o mesmo trajeto que o carro. O motorista escapou, foi perseguido pela polícia, abandonou o utilitário e fugiu a pé por uma mata ao lado da estrada rural. O homem ainda é procurado.

Toda a maconha estaria em uma caminhonete, alvo inicial da PM, mais tarde encontrada pelos militares abandonada em uma plantação. A caminhonete havia sido adaptada para esconder a droga.



Os três veículos foram apreendidos. A droga saiu do Município de Paranaíba e seria entregue em Prata.