PM apreende 1,3 tonelada de maconha em Prata

Um pessoa foi presa, mas o motorista do veículo que transportava a droga conseguiu fugir

Vinícius Lemos
25/09/2025 18:10 - atualizado em 25/09/2025 18:23

PM apreende 1,3 tonelada de maconha em Prata crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Cerca de 1,3 tonelada de maconha foi apreendida em uma ação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (25/9), em Prata (MG), Triângulo Mineiro. Uma pessoa foi presa. A droga vinha do Mato Grosso do Sul.

Os policiais já tinham a informação de que uma grande carga de droga havia deixado o estado do Centro-Oeste em direção ao Triângulo Mineiro e uma caminhonete era o alvo dos militares.

No distrito de Jardinésia (MG), um batedor foi reconhecido e preso em seu carro. O homem acabou revelando mais informações sobre seu papel no transporte.

As informações levaram à abordagem de um veículo utilitário, que fazia o mesmo trajeto que o carro. O motorista escapou, foi perseguido pela polícia, abandonou o utilitário e fugiu a pé por uma mata ao lado da estrada rural. O homem ainda é procurado.

Toda a maconha estaria em uma caminhonete, alvo inicial da PM, mais tarde encontrada pelos militares abandonada em uma plantação. A caminhonete havia sido adaptada para esconder a droga.


Os três veículos foram apreendidos. A droga saiu do Município de Paranaíba e seria entregue em Prata.

