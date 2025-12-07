Assine
overlay
Início Gerais
MOMENTOS DE ALEGRIA

Padre que morreu em MG havia estado no Vaticano e teve momento com o Papa

Júlio César Agripino participou de audiência papal em novembro e registrou encontro emocionado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/12/2025 15:15

compartilhe

SIGA
x
O padre Júlio César Agripino, de 38 anos, esteve recentemente em uma Audiência Geral na Praça de São Pedro, no Vaticano e viu o Papa de perto
O padre Júlio César Agripino, de 38 anos, esteve recentemente em uma Audiência Geral na Praça de São Pedro, no Vaticano e viu o Papa de perto crédito: Redes Sociais/Reprodução

O padre Júlio César Agripino, de 38 anos, que morreu nessa sexta-feira (5/12) em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, havia vivido recentemente uma das experiências mais marcantes da vida religiosa: um encontro próximo com o Papa Leão XIV no Vaticano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No dia 19 de novembro, o sacerdote participou de uma Audiência Geral na Praça de São Pedro, no Vaticano. Em vídeos e relatos publicados na ocasião, ele descreveu o momento como de profunda emoção e gratidão.

“Tivemos a alegria de vê-lo de pertinho. Ver tanta gente nessa praça nos faz lembrar a força, a alegria e a diversidade da nossa Igreja… Que possamos viver intensamente cada momento”, afirmou o padre em mensagem divulgada nas redes sociais.

Leia Mais

Durante a audiência, Júlio mostrou ao Santo Padre a camiseta oficial dos 215 anos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Carmo do Rio Claro. O Papa sorriu e acenou para ele, gesto que emocionou o sacerdote.

Morte e comoção na comunidade

O padre Júlio celebraria uma missa às 19h dessa sexta-feira (5/12), mas não compareceu. Preocupados com o atraso, funcionários foram até a Casa Paroquial e o encontraram desacordado. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas a morte, causada por infarto, foi confirmada.

Na manhã de sábado (6/12), foram realizadas missas com o corpo presente, seguidas por um cortejo pela praça da Igreja até a saída da cidade. O sacerdote foi sepultado em Guaxupé, sua terra natal.

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo divulgou nota lamentando profundamente a perda: “Sua vida foi um testemunho de fé e amor pela Igreja. Nossas orações estão com seus familiares e amigos, que ele pastoreou com carinho. Descansa, bom e fiel servo, na paz de Cristo.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Carmo do Rio Claro também se manifestou, expressando solidariedade à família, aos fiéis e à comunidade paroquial.

Tópicos relacionados:

minas-gerais padre papa religiao vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay