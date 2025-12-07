Padre que morreu em MG havia estado no Vaticano e teve momento com o Papa

O padre Júlio César Agripino, de 38 anos, que morreu nessa sexta-feira (5/12) em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, havia vivido recentemente uma das experiências mais marcantes da vida religiosa: um encontro próximo com o Papa Leão XIV no Vaticano.

No dia 19 de novembro, o sacerdote participou de uma Audiência Geral na Praça de São Pedro, no Vaticano. Em vídeos e relatos publicados na ocasião, ele descreveu o momento como de profunda emoção e gratidão.

“Tivemos a alegria de vê-lo de pertinho. Ver tanta gente nessa praça nos faz lembrar a força, a alegria e a diversidade da nossa Igreja… Que possamos viver intensamente cada momento”, afirmou o padre em mensagem divulgada nas redes sociais.

Durante a audiência, Júlio mostrou ao Santo Padre a camiseta oficial dos 215 anos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Carmo do Rio Claro. O Papa sorriu e acenou para ele, gesto que emocionou o sacerdote.

Morte e comoção na comunidade

O padre Júlio celebraria uma missa às 19h dessa sexta-feira (5/12), mas não compareceu. Preocupados com o atraso, funcionários foram até a Casa Paroquial e o encontraram desacordado. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas a morte, causada por infarto, foi confirmada.

Na manhã de sábado (6/12), foram realizadas missas com o corpo presente, seguidas por um cortejo pela praça da Igreja até a saída da cidade. O sacerdote foi sepultado em Guaxupé, sua terra natal.

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo divulgou nota lamentando profundamente a perda: “Sua vida foi um testemunho de fé e amor pela Igreja. Nossas orações estão com seus familiares e amigos, que ele pastoreou com carinho. Descansa, bom e fiel servo, na paz de Cristo.”

A Prefeitura de Carmo do Rio Claro também se manifestou, expressando solidariedade à família, aos fiéis e à comunidade paroquial.