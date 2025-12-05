Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade com risco de alagamento
Mais de 200 municípios podem ter chuvas intensas até as 10h deste sábado (6); Confira a lista e as recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Com previsão de chuvas intensas de até 100 mm/dia e ventos de até 100km/h, 212 municípios de Minas Gerais, das Regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas e Central Mineira, estão sob alerta laranja com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O aviso emitido na manhã desta sexta-feira (5/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já esta valendo e vai até as 10h deste sábado (6/12).
Em outro alerta, também emitido pelo órgão, chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60 km/h podem atingir 335 cidades mineiras com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Segundo o Inmet, o alerta amarelo vai atingir municipios das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata e Vale do Rio Doce.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Municípios sob alerta laranja
- Abadia dos Dourados
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Angelândia
- Araçuaí
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Campanário
- Campo Azul
- Capelinha
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Murta
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Diamantina
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gouveia
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitinhonha
- Joaíma
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Grande
- Lassance
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Nanuque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Paracatu
- Patis
- Patos de Minas
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pescador
- Pintópolis
- Pirapora
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Presidente Olegário
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Hipólito
- São Francisco
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Rio Preto
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Maranhão
- Senador Modestino Gonçalves
- Serra Azul de Minas
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Três Marias
- Turmalina
- Ubaí
- Umburatiba
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Virgem da Lapa
Municípios sob alerta amarelo
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Comprida
- Aimorés
- Alpercata
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Antônio Dias
- Araçaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Ataléia
- Baldim
- Bambuí
- Barão de Cocais
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Betim
- Biquinhas
- Bom Despacho
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bonfim
- Braúnas
- Brumadinho
- Bugre
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Campanário
- Campina Verde
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canápolis
- Cantagalo
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Caputira
- Caratinga
- Carmésia
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Catas Altas
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chalé
- Coluna
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Confins
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Córrego Danta
- Córrego Novo
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cuparaque
- Curvelo
- Datas
- Delta
- Diamantina
- Dionísio
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Esmeraldas
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Florestal
- Fortuna de Minas
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Galiléia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grupiara
- Guanhães
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Iapu
- Ibiá
- Ibirité
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itapagipe
- Itatiaiuçu
- Itaúna
- Itueta
- Ituiutaba
- Iturama
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Japaraíba
- Jequeri
- Jequitibá
- Joanésia
- João Monlevade
- José Raydan
- Juatuba
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa Formosa
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Leandro Ferreira
- Limeira do Oeste
- Luz
- Manhuaçu
- Mantena
- Maravilhas
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mendes Pimentel
- Mesquita
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Mutum
- Nacip Raydan
- Naque
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Serrana
- Nova União
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Ouro Preto
- Paineiras
- Papagaios
- Pará de Minas
- Paraopeba
- Passabém
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Peçanha
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Pirajuba
- Pitangui
- Planura
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Prata
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Raposos
- Raul Soares
- Reduto
- Resplendor
- Ribeirão das Neves
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Manso
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Vermelho
- Romaria
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Pirapama
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco de Sales
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gotardo
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João Evangelista
- São Joaquim de Bicas
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senhora do Porto
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serro
- Sete Lagoas
- Simonésia
- Sobrália
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Timóteo
- Tiros
- Três Marias
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Varjão de Minas
- Veríssimo
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Virginópolis
- Virgolândia
*Estagiária sob supervisão