ATENÇÃO!!

Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade com risco de alagamento

Mais de 200 municípios podem ter chuvas intensas até as 10h deste sábado (6); Confira a lista e as recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
05/12/2025 12:37

Chuva atinge vários pontos de Belo Horizonte nesta quinta-feira (04/12)
O aviso emitido nesta manhã (5/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já esta valendo e vai até as 10h deste sábado (6/12) crédito: Larissa Leone/Em/D.A Press

Com previsão de chuvas intensas de até 100 mm/dia e ventos de até 100km/h, 212 municípios de Minas Gerais, das Regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas e Central Mineira, estão sob alerta laranja com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso emitido na manhã desta sexta-feira (5/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já esta valendo e vai até as 10h deste sábado (6/12).

Em outro alerta, também emitido pelo órgão, chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60 km/h podem atingir 335 cidades mineiras com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo vai atingir municipios das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata e Vale do Rio Doce.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Municípios sob alerta laranja

  • Abadia dos Dourados
  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Augusto de Lima
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Campanário
  • Campo Azul
  • Capelinha
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Catuti
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Coluna
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Coração de Jesus
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Murta
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Crisólita
  • Cristália
  • Curral de Dentro
  • Curvelo
  • Datas
  • Diamantina
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Felício dos Santos
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gouveia
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lagamar
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Monjolos
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Nanuque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Paracatu
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Paulistas
  • Pavão
  • Peçanha
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pescador
  • Pintópolis
  • Pirapora
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Presidente Olegário
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Vermelho
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Hipólito
  • São Francisco
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São João Evangelista
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São José do Jacuri
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião do Maranhão
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Serra Azul de Minas
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Serro
  • Setubinha
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Três Marias
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Umburatiba
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Virgem da Lapa

Municípios sob alerta amarelo

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Comprida
  • Aimorés
  • Alpercata
  • Alvarenga
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Antônio Dias
  • Araçaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arcos
  • Ataléia
  • Baldim
  • Bambuí
  • Barão de Cocais
  • Barra Longa
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Betim
  • Biquinhas
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bonfim
  • Braúnas
  • Brumadinho
  • Bugre
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Campanário
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canápolis
  • Cantagalo
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitão Andrade
  • Caputira
  • Caratinga
  • Carmésia
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Catas Altas
  • Cedro do Abaeté
  • Central de Minas
  • Centralina
  • Chalé
  • Coluna
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Confins
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Pena
  • Contagem
  • Cordisburgo
  • Corinto
  • Coroaci
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Córrego Danta
  • Córrego Novo
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cuparaque
  • Curvelo
  • Datas
  • Delta
  • Diamantina
  • Dionísio
  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Divinópolis
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Douradoquara
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Entre Folhas
  • Esmeraldas
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Florestal
  • Fortuna de Minas
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Fronteira
  • Frutal
  • Funilândia
  • Galiléia
  • Goiabeira
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Iapu
  • Ibiá
  • Ibirité
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Imbé de Minas
  • Indianópolis
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirinha
  • Itabirito
  • Itambacuri
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itanhomi
  • Itapagipe
  • Itatiaiuçu
  • Itaúna
  • Itueta
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jaboticatubas
  • Jaguaraçu
  • Jampruca
  • Japaraíba
  • Jequeri
  • Jequitibá
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • José Raydan
  • Juatuba
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Leandro Ferreira
  • Limeira do Oeste
  • Luz
  • Manhuaçu
  • Mantena
  • Maravilhas
  • Mariana
  • Marilac
  • Mário Campos
  • Marliéria
  • Martinho Campos
  • Martins Soares
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Mathias Lobato
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mendes Pimentel
  • Mesquita
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Mutum
  • Nacip Raydan
  • Naque
  • Nova Belém
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Módica
  • Nova Ponte
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Papagaios
  • Pará de Minas
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Paulistas
  • Peçanha
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Periquito
  • Pescador
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Pingo d'Água
  • Pirajuba
  • Pitangui
  • Planura
  • Pocrane
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Prata
  • Pratinha
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Reduto
  • Resplendor
  • Ribeirão das Neves
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Manso
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Vermelho
  • Romaria
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Efigênia de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Maria de Itabira
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Félix de Minas
  • São Francisco de Sales
  • São Geraldo da Piedade
  • São Geraldo do Baixio
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gotardo
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São João Evangelista
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Lapa
  • São José da Safira
  • São José da Varginha
  • São José do Divino
  • São José do Goiabal
  • São José do Jacuri
  • São José do Mantimento
  • São Pedro dos Ferros
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Rio Preto
  • Sardoá
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senhora do Porto
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Taparuba
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Timóteo
  • Tiros
  • Três Marias
  • Tumiritinga
  • Tupaciguara
  • Ubaporanga
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Urucânia
  • Vargem Alegre
  • Varjão de Minas
  • Veríssimo
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Virginópolis
  • Virgolândia

*Estagiária sob supervisão

