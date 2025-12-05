Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade com risco de alagamento

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Com previsão de chuvas intensas de até 100 mm/dia e ventos de até 100km/h, 212 municípios de Minas Gerais, das Regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas e Central Mineira, estão sob alerta laranja com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso emitido na manhã desta sexta-feira (5/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já esta valendo e vai até as 10h deste sábado (6/12).

Em outro alerta, também emitido pelo órgão, chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60 km/h podem atingir 335 cidades mineiras com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo vai atingir municipios das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata e Vale do Rio Doce.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Municípios sob alerta laranja

Abadia dos Dourados

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Campanário

Campo Azul

Capelinha

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Comercinho

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Corinto

Coromandel

Coronel Murta

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Diamantina

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Engenheiro Navarro

Espinosa

Felício dos Santos

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Gouveia

Grão Mogol

Guaraciama

Guarda-Mor

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lassance

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Nanuque

Natalândia

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pescador

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Presidente Olegário

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Serro

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Três Marias

Turmalina

Ubaí

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Municípios sob alerta amarelo

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Comprida

Aimorés

Alpercata

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Antônio Dias

Araçaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Ataléia

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Betim

Biquinhas

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfim

Braúnas

Brumadinho

Bugre

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Campanário

Campina Verde

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Cantagalo

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Caputira

Caratinga

Carmésia

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Catas Altas

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Centralina

Chalé

Coluna

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Pena

Contagem

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Córrego Danta

Córrego Novo

Cruzeiro da Fortaleza

Cuparaque

Curvelo

Datas

Delta

Diamantina

Dionísio

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Entre Folhas

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Florestal

Fortuna de Minas

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Fronteira

Frutal

Funilândia

Galiléia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grupiara

Guanhães

Guimarânia

Gurinhatã

Iapu

Ibiá

Ibirité

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Imbé de Minas

Indianópolis

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itapagipe

Itatiaiuçu

Itaúna

Itueta

Ituiutaba

Iturama

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Jampruca

Japaraíba

Jequeri

Jequitibá

Joanésia

João Monlevade

José Raydan

Juatuba

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Formosa

Lagoa Santa

Lajinha

Leandro Ferreira

Limeira do Oeste

Luz

Manhuaçu

Mantena

Maravilhas

Mariana

Marilac

Mário Campos

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mendes Pimentel

Mesquita

Moeda

Moema

Monjolos

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Nova Belém

Nova Era

Nova Lima

Nova Módica

Nova Ponte

Nova Serrana

Nova União

Onça de Pitangui

Oratórios

Ouro Preto

Paineiras

Papagaios

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Patos de Minas

Patrocínio

Paulistas

Peçanha

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d'Água

Pirajuba

Pitangui

Planura

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Prata

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Raposos

Raul Soares

Reduto

Resplendor

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Manso

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Vermelho

Romaria

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco de Sales

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gotardo

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João Evangelista

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Roque de Minas

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senhora do Porto

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serro

Sete Lagoas

Simonésia

Sobrália

Taparuba

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Timóteo

Tiros

Três Marias

Tumiritinga

Tupaciguara

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Urucânia

Vargem Alegre

Varjão de Minas

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Virginópolis

Virgolândia

*Estagiária sob supervisão