Papa Leão XIV nomeia bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belo Horizonte

Os sinos da capela do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus (Sacej), em Belo Horizonte, tocaram, na manhã desta quarta-feira (3/12), de forma muito especial. Às 8h, foi anunciada, pelo Vaticano, a nomeação de monsenhor Evandro Campos Maria para bispo auxiliar da Arquidiocese de BH. Conforme foi divulgado, o papa Leão XIV acolheu o pedido do arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Dom Walmor expressou sua gratidão ao sumo pontífice e alegria pela nomeação de monsenhor Evandro. “Leão XIV, nosso amado papa, sensível aos desafios missionários da Arquidiocese de Belo Horizonte, nomeia monsenhor Evandro Campos Maria para o ministério de bispo auxiliar. Padre do nosso clero, conhecedor de nossas realidades, dedicado servidor do Povo de Deus, monsenhor Evandro muito contribuirá para a arquidiocese na missão de proclamar a Palavra de Deus”.

Em solenidade no Sacej, no Bairro Dom Cabral, na Região Noroeste, do qual foi reitor, monsenhor Evandro Campos Maria fez seu agradecimento “Tenho oportunidade de servir ainda mais a nossa arquidiocese. A missão do bispo é estar em comunhão com todas as forças evangelizadoras, devolvendo a esperança e a alegria. Nossa missão é ajudar a comunidade, cuidar os sofredores e dos desamparados para que se sintam acolhidos”, disse o religioso, que só assumirá o posto auxiliar quando passar pelo rito episcopal.

Com o monsenhor Evandro, a Arquidiocese de BH, que reúne 28 municípios, contará com cinco bispos: dom Júlio César Gomes Moreira, dom Nivaldo dos Santos Ferreira, dom Edmar José da Silva e dom José Otácio Oliveira Guedes.

Belo-horizontino, monsenhor Evandro Campos Maria foi ordenado padre em 2002, no dia 27 de abril. Filho de Ademir Moreira Maria e Lourdes da Silva Campos Moreira, nasceu em 25 de abril de 1974.

Reitor e formador do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus (Sacej) e do Convivium Emaús, desde 2018, e professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), monsenhor Evandro tem mestrado em teologia fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma) e especialização em ensino religioso pela PUC Minas, onde se graduou em filosofia (1997) e em tetologia (2001). Na Universidade, é diretor do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa (desde 2017), e leciona no curso de teologia (teologia fundamental e sistemática – mariologia).

Foi coordenador do curso de teologia da Pontifícia PUC Minas (de 2011 a 2016). Coordenou a Escola Diaconal dos candidatos ao Diaconato Permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte (de 2011 a 2016). Sua atuação pastoral foi desempenhada nas paróquias Nossa Senhora do Bom Sucesso, Caeté e Nossa Senhora de Nazaré (Morro Vermelho), em Caeté (janeiro a dezembro de 2003), Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima (2007 a 2012), Santíssima Trindade, em BH (2012 a 2013), Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, em BH (2014), Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade em Caeté (2015) e São João Bosco, em BH (2016 a 2017).