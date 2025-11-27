Grande BH: motorista é flagrado e preso com caminhão carregado de maconha

A Polícia Militar apreendeu 238 barras de maconha durante uma operação de fiscalização nesta quinta-feira (27/11), no município de Itaguara (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava escondida em um caminhão abordado pelos militares.

O motorista, único ocupante do veículo, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas. Ele foi encaminhado à delegacia.

Após a abordagem, os policiais realizaram buscas no veículo e localizaram o carregamento de maconha. O caminhão foi apreendido.

A Polícia Militar não disse se há alguma confirmação ou suspeita sobre a origem e o destino da droga.

