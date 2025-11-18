Levantamento mostra os 10 bairros com os condomínios mais caros de BH
Pesquisa teve como base cerca de 13 mil anúncios ativos de imóveis, publicados em plataformas digitais de venda e locação ao longo do último mês
Um levantamento realizado pela Loft, empresa de serviços financeiros voltados ao setor imobiliário, apontou os bairros de Belo Horizonte que praticam as mais altas taxas condominiais. A pesquisa teve como base cerca de 13 mil anúncios ativos de imóveis, publicados em plataformas digitais de venda e locação ao longo do último mês.
Os 10 bairros com os condomínios mais caros de BH
- Belvedere: R$ 2.800
- Funcionários: R$ 1.250
- Lourdes: R$ 1.190
- Savassi: R$ 1.100
- Sion: R$ 1.000
- Santa Lúcia: R$ 1.000
- Serra: R$ 962
- Santo Agostinho: R$ 900
- Gutierrez: R$ 868
- Anchieta: R$ 800
