Levantamento mostra os 10 bairros com os condomínios mais caros de BH

Um levantamento realizado pela Loft, empresa de serviços financeiros voltados ao setor imobiliário, apontou os bairros de Belo Horizonte que praticam as mais altas taxas condominiais. A pesquisa teve como base cerca de 13 mil anúncios ativos de imóveis, publicados em plataformas digitais de venda e locação ao longo do último mês.

Entre os bairros com as maiores taxas absolutas de condomínio, estão Belvedere (R$ 2.800), Funcionários (R$ 1.250) e Lourdes (R$ 1.190), todos na Região Centro-Sul da capital mineira. De acordo com a empresa, nesses locais, os edifícios, em geral, têm padrão mais elevado, com infraestrutura mais ampla, o que eleva o custo total para os moradores.

Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, pontua que o valor do condomínio é um dos três fatores mais determinantes na escolha de um imóvel, ao lado da localização e das características do bem, como a metragem e o número de cômodos. "Mesmo quando o valor de venda ou aluguel cabe no orçamento, um condomínio elevado pode inviabilizar a mudança. É um custo contínuo, que precisa entrar no planejamento financeiro da família", pondera.

Os 10 bairros com os condomínios mais caros de BH

Belvedere: R$ 2.800

Funcionários: R$ 1.250



Lourdes: R$ 1.190

Savassi: R$ 1.100



Sion: R$ 1.000

Santa Lúcia: R$ 1.000

Serra: R$ 962

Santo Agostinho: R$ 900

Gutierrez: R$ 868

Anchieta: R$ 800

