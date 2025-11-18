Tempo em BH: vai chover nesta terça-feira (18/11)? Confira a previsão

O céu continua nublado em Belo Horizonte nesta terça-feira (18/11). Segundo a Defesa Civil, a capital terá pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima foi de 17,4 °C, às 6h, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% à tarde.





Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18 °C, às 5h25.

Centro-Sul: 18,3 °C, às 5h25.

Oeste: 17,4 °C, com sensação térmica de 18,2 °C, às 6h.

Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21,0 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,8 °C, às 5h20.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia