Tempo em BH: vai chover nesta terça-feira (18/11)? Confira a previsão
Temperatura mínima registrada foi de 17,4 °C; veja a previsão completa para Belo Horizonte
compartilheSIGA
O céu continua nublado em Belo Horizonte nesta terça-feira (18/11). Segundo a Defesa Civil, a capital terá pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A temperatura mínima foi de 17,4 °C, às 6h, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% à tarde.
Leia Mais
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
-
Barreiro: 18 °C, às 5h25.
-
Centro-Sul: 18,3 °C, às 5h25.
-
Oeste: 17,4 °C, com sensação térmica de 18,2 °C, às 6h.
-
Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21,0 °C, às 6h.
-
Venda Nova: 19,8 °C, às 5h20.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia