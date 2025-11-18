Assine
Tempo em BH: vai chover nesta terça-feira (18/11)? Confira a previsão

Temperatura mínima registrada foi de 17,4 °C; veja a previsão completa para Belo Horizonte

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
18/11/2025 08:10

Em BH, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% à tarde crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press. Belo Horizonte - MG

O céu continua nublado em Belo Horizonte nesta terça-feira (18/11). Segundo a Defesa Civil, a capital terá pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. 

A temperatura mínima foi de 17,4 °C, às 6h, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% à tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional: 

  • Barreiro: 18 °C, às 5h25.

  • Centro-Sul: 18,3 °C, às 5h25.

  • Oeste: 17,4 °C, com sensação térmica de 18,2 °C, às 6h.

  • Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21,0 °C, às 6h.

  • Venda Nova: 19,8 °C, às 5h20. 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte chuva clima defesa-civil minas-gerais previsao-do-tempo

