FERIADO NACIONAL

MG: o que abre e o que fecha no feriado do Dia da Consciência Negra

Com o feriado nacional nesta quinta-feira (20/11), alguns setores modificaram seus horários de funcionamento

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
17/11/2025 17:25 - atualizado em 17/11/2025 17:28

MG: o que abre e o que fecha no feriado do Dia da Consciência Negra
Confira o que abre e fecha em Minas na quinta-feira (20/11) crédito: Freepik

O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20/11), é feriado em todo o Brasil desde 2023. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, ícone da luta pela liberdade do povo negro no país, que morreu em 20 de novembro de 1695.

Por ser feriado em todo o território nacional, a atividade de alguns estabelecimentos em Minas Gerais será modificada.

Confira o funcionamento dos principais serviços no estado:

  • Saúde: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Central de Internação (CINT) e SAMU funcionam normalmente, durante as 24 horas.
  • Segurança Pública: o policiamento militar e civil, além do Corpo de Bombeiros, operam sem alterações, mantendo os plantões e o atendimento de emergência pelo 190 e 193.
  • Bancos: as agências bancárias não farão atendimento público, segundo o calendário oficial da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Com exceção do Pix, as compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas no dia do feriado.
  • Comércios: supermercados, shoppings e lojas de rua tendem a funcionar durante um período reduzido nos feriados.
  • Repartições Públicas: órgãos estaduais e municipais, como prefeituras e secretarias, não terão expediente.

A recomendação geral para locais mais específicos, como uma loja ou restaurante, é consultar os canais oficiais do estabelecimento e confirmar o expediente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

