MG: venezuelanos abandonados em rodovia de Montes Claros pedem doações
Os imigrantes estão recebendo as doações no Ginásio Municipal Ana Lopes, que fica ao lado do Parque Municipal Milton Prates, onde estão alojados temporariamente
Abandonados na rodoviária de Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada desse sábado (15/11), venezuelanos pedem doações, como alimentos e dinheiro, para se manterem. Ao todo, são 41 pessoas, distribuídas entre sete famílias, sendo 27 crianças e quatro gestantes. Os venezuelanos estão recebendo as doações no Ginásio Municipal Ana Lopes, que fica ao lado do Parque Municipal Milton Prates, onde estão alojados temporariamente desde a tarde de sábado.
Em uma placa colocada junto ao local onde eles estão, os imigrantes se queixam de fome e pedem por ajuda. A reportagem foi ao ginásio neste domingo (16/11) e notou que foram distribuídos colchonetes, redes e marmitas aos venezuelanos.
Amário Mota, identificado como "Cacique" e responsável pelo grupo, disse que os sete homens procuram por emprego e que eles pretendem continuar em Montes Claros. “A gente faz qualquer serviço”, relatou. Segundo Amário, o Executivo municipal, que tem prestado apoio aos venezuelanos, deve levá-los para outro lugar, pois o ginásio está muito quente.
Deixados na rodoviária
De acordo com testemunhas, os venezuelanos chegaram à rodoviária em um ônibus oriundo da cidade de Itabuna (BA), distante 681 quilômetros de Montes Claros. O abandono do grupo foi registrado em um boletim de ocorrência pela Polícia Militar, a pedido da Prefeitura de Montes Claros, que presta assistência aos imigrantes.
Conforme a prefeitura, o grupo é formado por 14 homens e mulheres — das quais, quatro gestantes — e 27 crianças. As famílias foram transportadas do interior da Bahia até Montes Claros, levando seus pertences, dois cachorros e um coelho. Foram usados três ônibus e um pequeno caminhão para levá-los até o ginásio.
A Policia Federal foi chamada à rodoviária de Montes Claros para averiguar a situação legal dos venezuelanos. De acordo com PF, os imigrantes moravam em Itabuna (distante 436 quilômetros de Salvador) há quatro anos, desde que deixaram a Venezuela, fugindo da crise de pobreza no país sob o regime do presidente Nicolás Maduro.
Ajuda humanitária
Uma equipe da Prefeitura de Montes Claros, integrada pelos secretários municipais de Desenvolvimento Social, André Kevin; de Segurança Institucional, Járson Sebástian Hansen; o procurador-geral do município, Danilo Oliveira; juntamente com integrantes da Guarda Municipal, esteve na rodoviária. O objetivo foi avaliar a situação dos venezuelanos abandonados e verificar as medidas a serem adotadas para ajuda humanitária ao grupo.
O secretário Desenvolvimento Social, André Kevin, disse que foi formada uma força-tarefa, com várias secretarias municipais (entre as quais, Defesa Civil, Educação, Saúde e Esportes, Lazer e Juventude), a fim de tomar providências para atender os venezuelanos e discutir qual será o futuro deles. De imediato, além de alimentação, a prefeitura local vai entregar kits de higiene e colchões para as famílias.
Outros órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública, também serão convidados a participar dos trabalhos da força-tarefa. “Na segunda-feira (17/11), teremos uma reunião intersetorial com outras instituições, como o Ministério Público, para colocarmos na mesa de discussão, a fim definir qual o melhor encaminhamento para a situação dos imigrantes”, afirmou Kevin.