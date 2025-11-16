MG: venezuelanos abandonados em rodovia de Montes Claros pedem doações

Abandonados na rodoviária de Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada desse sábado (15/11), venezuelanos pedem doações, como alimentos e dinheiro, para se manterem. Ao todo, são 41 pessoas, distribuídas entre sete famílias, sendo 27 crianças e quatro gestantes. Os venezuelanos estão recebendo as doações no Ginásio Municipal Ana Lopes, que fica ao lado do Parque Municipal Milton Prates, onde estão alojados temporariamente desde a tarde de sábado.

Em uma placa colocada junto ao local onde eles estão, os imigrantes se queixam de fome e pedem por ajuda. A reportagem foi ao ginásio neste domingo (16/11) e notou que foram distribuídos colchonetes, redes e marmitas aos venezuelanos.

Amário Mota, identificado como "Cacique" e responsável pelo grupo, disse que os sete homens procuram por emprego e que eles pretendem continuar em Montes Claros. “A gente faz qualquer serviço”, relatou. Segundo Amário, o Executivo municipal, que tem prestado apoio aos venezuelanos, deve levá-los para outro lugar, pois o ginásio está muito quente.

Deixados na rodoviária

De acordo com testemunhas, os venezuelanos chegaram à rodoviária em um ônibus oriundo da cidade de Itabuna (BA), distante 681 quilômetros de Montes Claros. O abandono do grupo foi registrado em um boletim de ocorrência pela Polícia Militar, a pedido da Prefeitura de Montes Claros, que presta assistência aos imigrantes.

Conforme a prefeitura, o grupo é formado por 14 homens e mulheres — das quais, quatro gestantes — e 27 crianças. As famílias foram transportadas do interior da Bahia até Montes Claros, levando seus pertences, dois cachorros e um coelho. Foram usados três ônibus e um pequeno caminhão para levá-los até o ginásio.

A Policia Federal foi chamada à rodoviária de Montes Claros para averiguar a situação legal dos venezuelanos. De acordo com PF, os imigrantes moravam em Itabuna (distante 436 quilômetros de Salvador) há quatro anos, desde que deixaram a Venezuela, fugindo da crise de pobreza no país sob o regime do presidente Nicolás Maduro.

Ajuda humanitária

Uma equipe da Prefeitura de Montes Claros, integrada pelos secretários municipais de Desenvolvimento Social, André Kevin; de Segurança Institucional, Járson Sebástian Hansen; o procurador-geral do município, Danilo Oliveira; juntamente com integrantes da Guarda Municipal, esteve na rodoviária. O objetivo foi avaliar a situação dos venezuelanos abandonados e verificar as medidas a serem adotadas para ajuda humanitária ao grupo.

O secretário Desenvolvimento Social, André Kevin, disse que foi formada uma força-tarefa, com várias secretarias municipais (entre as quais, Defesa Civil, Educação, Saúde e Esportes, Lazer e Juventude), a fim de tomar providências para atender os venezuelanos e discutir qual será o futuro deles. De imediato, além de alimentação, a prefeitura local vai entregar kits de higiene e colchões para as famílias.

Outros órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública, também serão convidados a participar dos trabalhos da força-tarefa. “Na segunda-feira (17/11), teremos uma reunião intersetorial com outras instituições, como o Ministério Público, para colocarmos na mesa de discussão, a fim definir qual o melhor encaminhamento para a situação dos imigrantes”, afirmou Kevin.