BH: homem é preso suspeito de tentar matar colega de trabalho
Conforme o boletim de ocorrência, os dois tiveram um desentendimento devido a um acerto financeiro
Um homem de 42 anos foi preso suspeito de tentar matar um colega de trabalho, de 40, neste sábado (15/11). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a motivação teria sido um desentendimento por causa de um acerto financeiro. A ocorrência aconteceu no Bairro Vitória da Conquista, no Barreiro, em Belo Horizonte.
Os militares se deslocaram até o local, onde populares confirmaram a autoria do crime e indicaram a residência do suspeito. Ao chegar à casa, no entanto, a equipe foi recebida pela companheira do suspeito, que afirmou não saber a motivação do crime.
A mulher informou que o homem tinha ido em direção ao centro do Barreiro. Ela ligou para o suspeito, na frente dos policiais, e o suspeito alegou estar com a irmã, relatando ainda que retornaria à residência para se entregar à polícia. O homem também disse que foi ao Barreiro com a intenção de se apresentar à Polícia Civil.
O autor retornou para a casa e não reagiu à abordagem da PM. Aos policiais o homem relatou que trabalha com o colega há oito anos, e que ambos vinham se desentendendo nos últimos dias. Conforme o depoimento, no dia anterior, tiveram uma discussão em uma obra no Bairro Renascença, que foi apartada por outros trabalhadores.
Neste sábado, segundo o boletim de ocorrência, por serem vizinhos os dois encontraram-se na rua e conversaram sobre o acerto financeiro de R$2 mil referente a um serviço de R$ 8 mil. Em dado momento, os ânimos se exaltaram e ambos trocaram ofensas. O suspeito segurou o colega pelo pescoço duas vezes, e o atingiu com um canivete preto na região abdominal.
Ainda de acordo com o registro, o autor alegou que o colega teria começado as agressões e ameaçado tomar sua residência caso o pagamento não fosse feito.
A vítima foi socorrida na UPA Barreiro e transferida para o Hospital Jõao XXIII.