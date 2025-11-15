Assine
AGRESSÃO

BH: homem é preso suspeito de tentar matar colega de trabalho

Conforme o boletim de ocorrência, os dois tiveram um desentendimento devido a um acerto financeiro

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
15/11/2025 21:57 - atualizado em 15/11/2025 22:08

Homem é preso suspeito de tentar matar colega de trabalho no Barreiro, em BH
Homem é preso suspeito de tentar matar colega de trabalho no Barreiro, em BH crédito: Leandro Couri/EM.D.A Press

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de tentar matar um colega de trabalho, de 40, neste sábado (15/11). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a motivação teria sido um desentendimento por causa de um acerto financeiro. A ocorrência aconteceu no Bairro Vitória da Conquista, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Os militares se deslocaram até o local, onde populares confirmaram a autoria do crime e indicaram a residência do suspeito. Ao chegar à casa, no entanto, a equipe foi recebida pela companheira do suspeito, que afirmou não saber a motivação do crime.

A mulher informou que o homem tinha ido em direção ao centro do Barreiro. Ela ligou para o suspeito, na frente dos policiais, e o suspeito alegou estar com a irmã, relatando ainda que retornaria à residência para se entregar à polícia. O homem também disse que foi ao Barreiro com a intenção de se apresentar à Polícia Civil.

O autor retornou para a casa e não reagiu à abordagem da PM. Aos policiais o homem relatou que trabalha com o colega há oito anos, e que ambos vinham se desentendendo nos últimos dias. Conforme o depoimento, no dia anterior, tiveram uma discussão em uma obra no Bairro Renascença, que foi apartada por outros trabalhadores.

Neste sábado, segundo o boletim de ocorrência, por serem vizinhos os dois encontraram-se na rua e conversaram sobre o acerto financeiro de R$2 mil referente a um serviço de R$ 8 mil. Em dado momento, os ânimos se exaltaram e ambos trocaram ofensas. O suspeito segurou o colega pelo pescoço duas vezes, e o atingiu com um canivete preto na região abdominal.

Ainda de acordo com o registro, o autor alegou que o colega teria começado as agressões e ameaçado tomar sua residência caso o pagamento não fosse feito.

A vítima foi socorrida na UPA Barreiro e transferida para o Hospital Jõao XXIII.

