BH: homem é preso suspeito de tentar matar colega de trabalho

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de tentar matar um colega de trabalho, de 40, neste sábado (15/11). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a motivação teria sido um desentendimento por causa de um acerto financeiro. A ocorrência aconteceu no Bairro Vitória da Conquista, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Os militares se deslocaram até o local, onde populares confirmaram a autoria do crime e indicaram a residência do suspeito. Ao chegar à casa, no entanto, a equipe foi recebida pela companheira do suspeito, que afirmou não saber a motivação do crime.

A mulher informou que o homem tinha ido em direção ao centro do Barreiro. Ela ligou para o suspeito, na frente dos policiais, e o suspeito alegou estar com a irmã, relatando ainda que retornaria à residência para se entregar à polícia. O homem também disse que foi ao Barreiro com a intenção de se apresentar à Polícia Civil.

O autor retornou para a casa e não reagiu à abordagem da PM. Aos policiais o homem relatou que trabalha com o colega há oito anos, e que ambos vinham se desentendendo nos últimos dias. Conforme o depoimento, no dia anterior, tiveram uma discussão em uma obra no Bairro Renascença, que foi apartada por outros trabalhadores.

Neste sábado, segundo o boletim de ocorrência, por serem vizinhos os dois encontraram-se na rua e conversaram sobre o acerto financeiro de R$2 mil referente a um serviço de R$ 8 mil. Em dado momento, os ânimos se exaltaram e ambos trocaram ofensas. O suspeito segurou o colega pelo pescoço duas vezes, e o atingiu com um canivete preto na região abdominal.

Ainda de acordo com o registro, o autor alegou que o colega teria começado as agressões e ameaçado tomar sua residência caso o pagamento não fosse feito.

A vítima foi socorrida na UPA Barreiro e transferida para o Hospital Jõao XXIII.