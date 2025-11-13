Caminho do comércio: rota MG-RJ tem encontro e lança livro histórico

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Com lançamento de livro histórico e de passaporte para turistas, o 2º Encontro de Pesquisadores do Caminho do Comércio marca os 214 anos da rota histórica para consolidá-la como novo destino turístico nacional. O encontro ocorre neste sábado (15/11), a partir das 9h, no Casarão do Recanto do Saber, na Praça Presidente Vargas, em Bom Jardim de Minas (MG).

No local, estarão reunidos historiadores, agentes de turismo, empresários e autoridades das 12 cidades que compõem o itinerário de 280km, que liga São João del-Rei (MG) ao Rio de Janeiro (RJ).

A programação oficial inclui o lançamento do livro "Caminho do Comércio – História e Itinerário de uma rota oitocentista", do historiador e promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda e do historiador Rodrigo Magalhães.

Também será apresentado o passaporte do viajante, no qual os turistas poderão coletar carimbos ao longo do trajeto. O evento terá ainda apresentações culturais, palestras sobre os atrativos de cada cidade e um roteiro de ciclismo pelo leito original da estrada, entre Andrelândia e Bom Jardim.

O Caminho do Comércio foi uma via aberta oficialmente por autorização de Dom João VI, em 14 de novembro de 1811. A rota foi uma deliberação da Real Junta do Comércio e Agricultura, criada com o objetivo estratégico de facilitar e baratear o abastecimento alimentar da Corte portuguesa, recém-chegada ao Rio de Janeiro.

Na prática, a estrada tornou-se um corredor econômico vital. Tropas saíam de Minas Gerais transportando bois, porcos, toucinho e queijos. Do Rio de Janeiro, retornavam com produtos essenciais que faltavam no interior, como sal, azeite, ferramentas e vidros. O traçado conectava São João del-Rei a portos fluviais em Nova Iguaçu, de onde as mercadorias seguiam embarcadas até a Baía da Guanabara.

A pesquisa histórica documentada no novo livro revela a passagem de personagens importantes da história brasileira pela rota. Entre os fatos descritos, estão uma diligência realizada por Tiradentes na região de Rio Preto e a passagem do Duque de Caxias pelo caminho, quando este entrou em Minas Gerais para combater a Revolta Liberal de 1842.

Recentemente, o Caminho do Comércio tem ganhado reconhecimento oficial. Em junho deste ano, o governo mineiro sancionou a Lei nº 25.288/25, de autoria do Deputado João Leite, que reconhece o trecho em Minas Gerais como de relevante interesse cultural. Em agosto, o Deputado Federal Pedro Aihara apresentou na Câmara o Projeto de Lei nº 3.774/2025, que busca criar a Rota Turística em nível nacional.

Uma pesquisa sobre acontecimentos recentes em Bom Jardim de Minas nos últimos seis meses não indicou estragos ou incidentes na região. Pelo contrário, a cidade tem recebido eventos de fomento cultural, como exposições e apresentações de dança no Centro Cultural Bom Jardim. Além disso, em outubro, foram iniciadas as aguardadas obras de recuperação da MG-457, rodovia que liga o município a Santa Rita de Jacutinga e é uma importante via de acesso ao estado do Rio de Janeiro.

Destaques do encontro

Local: Casarão do Recanto do Saber, Praça Presidente Vargas - Bom Jardim de Minas

Programação

9:00h – Recepção

9:15h – Abertura da exposição de desenhos, quadros e artesanatos sobre o Caminho do Comércio

9.30h – Saudação oficial – Prefeito José Francisco Matos e Silva

10:00h – Manifestações dos Prefeitos Municipais da rota do Caminho do Comércio

11:00h - Lançamento do livro: Caminho do Comércio – História e Itinerário de uma rota oitocentista ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro (Marcos Paulo de Souza Miranda e Rodrigo Magalhães)

11:30h: Sessão de Autógrafos e apresentação da Banda de Música da 4ª. Brigada de Infantaria Leve de Montanha de Juiz de Fora

Almoço

13:00h – O Caminho do Comércio em São João del-Rei – Ulisses Passareli

13:20 – Nhá Chica – A padroeira do Caminho do Comércio – Gilberto Furriel

13:40 - O Caminho do Comércio em Madre de Deus de Minas – Bruno Maelba

14:00h - O Caminho do Comércio em Andrelândia e Arantina - Marcos Paulo de Souza Miranda e José Marcos Alves Salgado

14:20h - O Caminho do Comércio em Bom Jardim de Minas – Felipe Teixeira

14:40h - A Ponte de União (O Caminho do Comércio em Rio Preto/MG e Valença/RJ) – Rodrigo Magalhães

15:00h – Onde a estrada encontra o rio (O Caminho do Comércio em Rio das Flores/RJ e Vassouras/RJ - Annibal Magalhães

15:20h - A Estrada do Comércio: Da velha Iguassú à balsa do Paraíba (O Caminho do Comércio em Miguel Pereira/RJ e Nova Iguaçu/RJ) - Edson Ribeiro

15:40 – Encerramento

Vagas limitadas



