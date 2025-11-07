Mãe é presa suspeita de agredir filho autista de 15 anos na Grande BH

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante nessa quinta-feira (7/11) suspeita de agredir o próprio filho, um adolescente de 15 anos com autismo, em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo o boletim da Polícia Militar, a ocorrência começou depois do desaparecimento do jovem. A mãe relatou que o filho havia fugido pulando o muro de casa e que, depois de procurar por ele em residências de parentes, não conseguiu localizá-lo.

Pouco tempo depois, o adolescente apareceu no quartel da PM acompanhado do primo e denunciou ter sido agredido com um cinto de borracha de tanquinho, sofrendo lesões no braço e na perna esquerdos. A PM retornou à residência do primo, onde o adolescente afirmou não querer voltar para casa, relatando medo da mãe e do padrasto. O rapaz também confirmou que as agressões foram cometidas apenas pela mãe naquele dia.

Durante a abordagem, a mãe admitiu ter batido no filho, alegando motivos disciplinares e dificuldades no comportamento do adolescente, que, segundo ela, vinha apresentando atitudes desafiadoras e retornando para casa com objetos de origem duvidosa. A mulher acrescentou que o pai do jovem vive na Itália, nunca prestou auxílio financeiro e que o filho possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 1, fazendo uso de medicação controlada.

O Conselho Tutelar foi acionado e confirmou que o adolescente já havia fugido de casa em outras ocasiões, relatando histórico de agressões da mãe e do padrasto. A conselheira que acompanha o caso, determinou provisoriamente que o jovem permaneça sob a guarda do primo até nova decisão judicial.

A mãe foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Mateus Leme, acompanhada do advogado e da conselheira tutelar. O caso segue em investigação.