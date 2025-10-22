O perigo de permanecer dentro do carro parado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O risco de sofrer um assalto quando se está dentro do carro, parado, esperando por alguém, é real. Aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 17 de julho e teve como vítimas mãe e filha. O crime foi agora esclarecido, com a prisão do suspeito, um homem de 30 anos.

Esse tipo de roubo é tipificado como restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo com o pedido de indiciamento do suspeito, enviado à justiça, com o pedido de manutenção da prisão.

O crime foi investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Contagem. Eram 15h do dia 17 de julho, segundo o delegado Marcus Vinicius Gontijo Monteiro, quando a mãe, uma mulher de 54 anos estava dentro de seu carro aguardando a filha de 22 anos, no local de trabalho desta, na Cidade Indistrial.

Foi quando surgiu o homem, que anunciou um assalto. Ele entrou no banco da frente, no lado do passageiro e mandou a mulher ligar o carro e sair dali. deram uma volta no quarteirão e ao retornar ao ponto de partida, a filha da vítima estava no local. A filha entrou no carro.

Uma vez dentro do veículo, foi surpreendida com o anúncio do assalto. O ladrão exigiu os celulares das vítimas e demais pertences. Em seguida, mandou que parasse o carro e que as duas saíssem. Ele assumiu o volante e desapareceu com o veículo.

Mãe e filha chamaram a polícia. Na delegacia, descobriu-se que várias compras tinham sido feitas com o cartão de uma das vítimas, na cidade vizinha de Ibirité (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o delegado, diversos levantamentos foram feitos, e os policiais também obtiveram vídeos que mostravam o homem à procura de uma vítima e a ação criminosa.

“Durante a investigação, esse indivíduo foi identificado e se encontrava preso pelo mesmo motivo. Ele teria assaltado, em Belo Horizonte, uma outra mulher, em um veículo também, uma semana após o primeiro fato de Contagem ”, conta o delegado.

O delegado conta que o veículo dessa primeira vítima foi encontrado no mês passado, em Sete Lagoas, na Região central do estado, com indícios de clonagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A delegada Gislaine de Oliveira Rios Xavier, chefe do 2ª Departamento, frisa que “era muito característico do suspeito a vestimenta para praticar os delitos”, referindo-se ao uso do chapéu e roupa de cowboy.