Carro abandonado em importante avenida de BH complica trânsito

Um carro abandonado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Trevo do Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, complica o trânsito na manhã desta segunda-feira (20/10).

??6h46 Sinistro de trânsito na Av N Sra do Carmo, altura do Trevo do Belvedere.

Interdição da faixa da direita no sentido centro-bairro.

Lentidão com reflexo no sentido bairro-centro.

De acordo com a BHTrans, o veículo é um Fiat Mobi branco, que se envolveu em uma batida na madrugada. O motorista fugiu do local.

Há uma faixa interditada no sentido centro-bairro e reflexo no sentido bairro-centro. A BHTrans acionou a Polícia Militar (PM) e deve retirar o veículo em breve para evitar novos acidentes.

