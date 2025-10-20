Carro abandonado em importante avenida de BH complica trânsito
Uma colisão, seguida de abandono de veículo na avenida, causa retenção no sentido centro-bairro na manhã desta segunda-feira (20/10); equipes atuam no local
Um carro abandonado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Trevo do Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, complica o trânsito na manhã desta segunda-feira (20/10).
??6h46 Sinistro de trânsito na Av N Sra do Carmo, altura do Trevo do Belvedere.— BH Mobilidade (@BHMobilidade) October 20, 2025
Interdição da faixa da direita no sentido centro-bairro.
Lentidão com reflexo no sentido bairro-centro.
Nossa equipe tomando as medidas necessárias para a breve liberação da via. pic.twitter.com/HGjuHjv0kf
De acordo com a BHTrans, o veículo é um Fiat Mobi branco, que se envolveu em uma batida na madrugada. O motorista fugiu do local.
Há uma faixa interditada no sentido centro-bairro e reflexo no sentido bairro-centro. A BHTrans acionou a Polícia Militar (PM) e deve retirar o veículo em breve para evitar novos acidentes.
Matéria em atualização