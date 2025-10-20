Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carro abandonado em importante avenida de BH complica trânsito

Uma colisão, seguida de abandono de veículo na avenida, causa retenção no sentido centro-bairro na manhã desta segunda-feira (20/10); equipes atuam no local

20/10/2025 07:58 - atualizado em 20/10/2025 08:03

Um carro abandonado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Trevo do Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, complica o trânsito na manhã desta segunda-feira (20/10).
Um carro abandonado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Trevo do Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, complica o trânsito na manhã desta segunda-feira (20/10). crédito: Quéren Hapuque/EM/DA Press

Um carro abandonado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Trevo do Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, complica o trânsito na manhã desta segunda-feira (20/10).

De acordo com a BHTrans, o veículo é um Fiat Mobi branco, que se envolveu em uma batida na madrugada. O motorista fugiu do local.

Há uma faixa interditada no sentido centro-bairro e reflexo no sentido bairro-centro. A BHTrans acionou a Polícia Militar (PM) e deve retirar o veículo em breve para evitar novos acidentes.

Matéria em atualização

