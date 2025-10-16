Assine
MINERAÇÃO

Duas barragens em Minas Gerais deixam estado de emergência

Estruturas localizadas em Ouro Preto e Catas Altas foram consideradas seguras pela Agência Nacional de Mineração

Repórter
16/10/2025 22:56

Vista aérea da barragem de rejeitos de Doutor, em Ouro Preto (MG), operada pela mineradora Vale
Barragem de rejeitos de Doutor, em Ouro Preto, é uma das 12 estruturas a montante operadas pela Vale que estão passando por trabalhos de descaracterização crédito: Vale/Divulgação

As barragens Doutor e Dicão Leste, localizadas, respectivamente, nos municípios de Ouro Preto e Catas Altas, na Região Central de Minas, foram consideradas seguras pela Agência Nacional de Mineração (ANM). As estruturas estavam em nível 1 de emergência e agora receberam Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva. Os dois barramentos são operados pela mineradora Vale. 

A barragem Doutor, na Mina Timbopeba, havia passado por obras de descaracterização que teriam contribuído para o aumento da segurança da estrutura. Além disso, de acordo com a Vale, houve a instalação de novos instrumentos que permitiram a obtenção de informações mais precisas sobre a estrutura.

Já a barragem Dicão Leste, que fica na Mina Fazendão, passou, também de acordo com a Vale, por melhorias e adequações desde 2020. Além disso, estudos indicaram melhoras nas condições de estabilidade.

Quintiliano Guerra, diretor de Geotecnia e Hidrogeologia da Vale, comemorou a obtenção do documento técnico que atesta a segurança das estruturas. “Continuamos avançando com as obras de reforço, de descaracterização e com o monitoramento”, afirmou.

