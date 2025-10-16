Assine
PREVISÃO DO TEMPO

BH terá calor e chance de chuva rápida nesta quinta (16/10)

Meteorologia indica que os termômetros de Belo Horizonte ultrapassem os 30°C nesta quinta-feira (16/10); confira a previsão completa

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais
16/10/2025 08:13

Regional de BH registrou mais que o dobro do volume de chuva esperado para todo o mês de outubro
BH terá calor e chance de chuva rápida nesta quinta (16/10) crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

O dia em Belo Horizonte (MG) promete calorão e possibilidade de chuva rápida a partir da tarde nesta quinta-feira (16/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, e a máxima pode chegar a 32°C. O dia será de céu parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 35%.

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como fica o tempo em Minas?

Nesta quinta, o céu fica parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvas típicas da primavera, especialmente a partir da tarde, no Triângulo e Sul de Minas. Nas demais regiões mineiras, o céu varia de claro a parcialmente nublado, com ocorrência isolada de pancadas rápidas de chuva, acompanhadas de trovoadas ocasionais.

Apenas na faixa leste mineira o céu deve ficar nublado com ocorrência de chuva fraca. A temperatura mínima registrada no estado foi de 10°C em Monte Verde, no Sul, enquanto a máxima prevista é de 37°C em Montalvânia, no Norte do estado.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida, isolada, que pode vir acompanhada de trovoadas ocasionais, a partir da tarde.

Qual a previsão para outubro?

A partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

