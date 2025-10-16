BH terá calor e chance de chuva rápida nesta quinta (16/10)
Meteorologia indica que os termômetros de Belo Horizonte ultrapassem os 30°C nesta quinta-feira (16/10); confira a previsão completa
O dia em Belo Horizonte (MG) promete calorão e possibilidade de chuva rápida a partir da tarde nesta quinta-feira (16/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas.
Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, e a máxima pode chegar a 32°C. O dia será de céu parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 35%.
A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
O que fazer em caso de chuva?
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Como fica o tempo em Minas?
Nesta quinta, o céu fica parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvas típicas da primavera, especialmente a partir da tarde, no Triângulo e Sul de Minas. Nas demais regiões mineiras, o céu varia de claro a parcialmente nublado, com ocorrência isolada de pancadas rápidas de chuva, acompanhadas de trovoadas ocasionais.
Apenas na faixa leste mineira o céu deve ficar nublado com ocorrência de chuva fraca. A temperatura mínima registrada no estado foi de 10°C em Monte Verde, no Sul, enquanto a máxima prevista é de 37°C em Montalvânia, no Norte do estado.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida, isolada, que pode vir acompanhada de trovoadas ocasionais, a partir da tarde.
Qual a previsão para outubro?
A partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.