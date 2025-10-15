Assine
Chuva intensa pode atingir cidades de MG nesta quarta (15/10)

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte ao longo do dia. Confira a lista de municípios afetados e as recomendações do órgão

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais
15/10/2025 12:02

81 cidades mineiras estão sob alerta de chuva intensa
Chuva intensa pode atingir cidades de MG nesta quarta (15/10) crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

Dezoito cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa nesta quarta-feira (15/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de quinta-feira (16/10).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Quais cidades estão sob alerta?

  • Araporã
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Centralina
  • Gurinhatã
  • Ipiaçu
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Monte Alegre de Minas
  • Prata
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • União de Minas

chuva

