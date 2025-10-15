Chuva intensa pode atingir cidades de MG nesta quarta (15/10)
Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte ao longo do dia. Confira a lista de municípios afetados e as recomendações do órgão
Dezoito cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa nesta quarta-feira (15/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de quinta-feira (16/10).
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Quais cidades estão sob alerta?
- Araporã
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Centralina
- Gurinhatã
- Ipiaçu
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Prata
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- União de Minas