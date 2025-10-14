BH: busca por jovem que caiu no Arrudas entra no 7° dia

Ribeirão Arrudas em um acidente na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte (MG), na madrugada da última quarta-feira (8/10), segue pelo sétimo dia consecutivo. Novas informações indicam a possibilidade de o corpo de Luiz ter passado por trecho do ribeirão na região Leste da capital. A busca pelo repositor Luiz Gustavo Santiago, de 23 anos, garupa de moto que caiu no leito doem um acidente na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte (MG), na madrugada da última quarta-feira (8/10), segue pelo sétimo dia consecutivo. Novas informações indicam a possibilidade de o corpo de Luiz ter passado por trecho do ribeirão na região Leste da capital.

Na manhã desta terça-feira (14), os militares receberam um chamado que indicava a possibilidade do encontro de um corpo passando no trecho do Ribeirão Arrudas nas proximidades da Avenida Marzagânia, na altura do bairro Granja de Freitas, na Região Leste da capital, em direção a Sabará (MG), na Grande BH.

Luiz Gustavo tem tatuagens pelo corpo e estava desaparecido no leito do Ribeirão Arrudas desde a madrugada de quarta-feira (8) Redes Sociais/Reprodução

Às 7h18, o solicitante afirmava que o corpo usava uma roupa similar à de Luiz no momento do acidente. “Nós não temos a confirmação de que seja esse jovem, porém, segundo o histórico, a pessoa que viu o corpo também viu uma camisa listrada, que possivelmente é a camisa que estava usando a vítima”, explicou o Tenente Mateus Malheiros, do 1º BBM.

A operação é acompanhada pelo Tenente Mateus Malheiros, Sargento Weslei de Almeida e Sargento Fabíola Vieira, do 1° Batalhão Bombeiro Militar, e passa pela área do ribeirão no perímetro da capital, próximo à estação de tratamento de água da Copasa. Paralelamente a isso, equipes do 3° Batalhão atuam na área de Sabará. Em toda a margem de caminhada no Ribeirão Arrudas, nada foi encontrado nos seus primeiros dias de buscas.

Segundo o Tenente Malheiros, o corpo pode ter passado por uma área de remanso e ficado preso nos dias anteriores, mas o volume de chuva registrado na última noite pode ter feito com que o corpo se movesse. “A chuva elevou o nível do Rio Arrudas e também o local em que encontram-se as pedras têm muita espuma, o que dificulta a visualização."

Até a tarde de segunda-feira (13), o único vestígio encontrado e divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi o capacete que o jovem usava no momento da queda.

Há uma semana, a família de Luiz Gustavo fica às margens do Ribeirão Arrudas acompanhando as buscas. À reportagem, o irmão dele, Igor Santiago, de 30 anos, contou que, desde que recebeu a notícia da queda de Luiz, ele, o pai, Wesley Santiago, de 41 anos, que trabalha com reciclagem; e a companheira de Luiz, Vitória Beatriz Amaral, de 20 anos, que trabalha como monitora de albergue, não se afastam do local de trabalho dos Bombeiros, à espera de notícias.

O casal também tem uma filha de 3 anos que, enquanto a mãe acompanha a busca pelo pai, fica sob os cuidados da família materna. “Todos os dias, de 4h às 22h, desde terça-feira”, contou. Registros do Corpo de Bombeiros apontam que o acidente aconteceu por volta de 00h30, já contabilizado na madrugada de quarta.

Luiz Gustavo estava na garupa da moto pilotada por um amigo quando ambos caíram no leito do Arrudas, na Avenida dos Andradas, altura do nº 2.275, no Centro de Belo Horizonte. O piloto foi encontrado ainda na quarta-feira pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem, enquanto que o garupa segue desaparecido. A moto, por sua vez, não chegou a cair no córrego. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Depois do acidente, amigos que estavam em outros veículos ligaram para a família de Luiz, que prontamente foi ao local do acidente. Desde então, familiares do repositor, incluindo sua companheira, Vitória Beatriz Amaral, de 20 anos, grávida de seis meses, realizam buscas pelo leito do Arrudas.