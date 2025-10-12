Arcebispo de BH celebra missa a Nossa Senhora Aparecida: 'rainha do Brasil'

Como parte da celebração da festa de Nossa Senhora Aparecida, festejada por todo o país neste 12 de outubro, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem, na Grande BH, recebeu uma réplica da imagem da Padroeira do Brasil, enviada pelo Santuário Nacional, em Aparecida (SP).

Cerca de 1.500 fiéis estiveram presentes na Missa Solene celebrada por dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), também marcou presença na cerimônia, na qual foi exibida a réplica da imagem da santa.

Conforme explica dom Walmor, a réplica foi entregue à Arquidiocese de Belo Horizonte como parte das comemorações pelos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida por pescadores em 1717 no Rio Paraíba do Sul, onde hoje fica o município de Aparecida. “É uma imagem para nós muito significativa, que alenta a nossa devoção e a nossa confiança em Deus".

Santuário recebeu uma réplica da imagem da Padroeira do Brasil vinda do Santuário Nacional, em Aparecida (SP) Reprodução/Arquidiocese de BH

"Ela é a mãe de todos nós. Mãe de Deus e nossa. Âncora de nossa esperança. Quando nós caminhamos com Maria, nós aperfeiçoamos o nosso discipulado seguimento de Jesus Cristo. Por isso, celebrar a festa da mãe Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, é celebrar a nossa fé e a exemplaridade da mãe e da discípula. E nós somos, portanto, por ela amparados e protegidos, e por isso damos graças a Deus", disse o arcebispo.

Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, o arcebispo conta que a festa para a padroeira do Brasil é feita para “celebrar a fé e a exemplaridade” da santa, tida pelos católicos como a mãe de Jesus Cristo.

"Que nós possamos olhar para Maria com muita confiança e, ao mesmo tempo, nos inspirarmos no seu exemplo de discípula do filho dela, para que nós possamos ajudar o Brasil a ser um Brasil melhor e a nossa sociedade ser mais justa, fraterna e solidária", finaliza dom Walmor.