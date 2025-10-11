Assine
CHUVA CHEGANDO

BH está em alerta para pancadas de chuva até amanhã (12/10)

O alerta foi emitido pela Defesa Civil neste sábado (11/10); além da chuva, há possibilidade de raios e ventos de 50 km/h

11/10/2025 13:46

Assim como o sábado (13), domingo (14) pode ter chuva isolada
Defesa Civil emite alerta para Belo Horizonte crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h, de domingo (12/10).

O comunicado foi emitido pela Defesa Civil da capital neste sábado (11/10). A previsão do tempo para este sábado já indicava que BH terá céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas, raios e rajadas de vento a partir da tarde.

Chuva deve chegar na capital mineira até às 8h, de domingo (12/10)-Defesa Civil/Reprodução
Recomendações durante a chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas


Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

