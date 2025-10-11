Previsão do tempo BH: veja se a chuva vai aparecer neste sábado (11/10)

A previsão meteorológica indica que o sábado (11/10) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas, raios e rajadas de vento a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 17,2°C. A máxima prevista para a tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Minas Gerais

O fim de semana será de tempo instável nas regiões Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação entre umidade e aquecimento diurno favorece pancadas de chuva típicas da primavera nessas regiões, tanto no sábado quanto no domingo.

No Norte e Noroeste do estado, os índices de umidade permanecem baixos. Já nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, o céu deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



No Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o tempo será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo e Alto Paranaíba.