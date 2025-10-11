Assine
overlay
Início Gerais
TEMPO SECO

Previsão do tempo BH: veja se a chuva vai aparecer neste sábado (11/10)

Defesa Civil prevê rajadas de vento e temperaturas de até 30°C na capital mineira

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/10/2025 10:51

compartilhe

SIGA
x
A capital mineira terá o dia será de céu claro a parcialmente nublado com frio nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco, à tarde
A capital mineira terá o dia de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas crédito: Leandro Couri

A previsão meteorológica indica que o sábado (11/10) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas, raios e rajadas de vento a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 17,2°C. A máxima prevista para a tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Leia Mais

Minas Gerais

O fim de semana será de tempo instável nas regiões Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação entre umidade e aquecimento diurno favorece pancadas de chuva típicas da primavera nessas regiões, tanto no sábado quanto no domingo.

No Norte e Noroeste do estado, os índices de umidade permanecem baixos. Já nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, o céu deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o tempo será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo e Alto Paranaíba.

Tópicos relacionados:

bh calor chuva minas-gerais nublado previsao-do-tempo seco tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay