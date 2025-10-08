Depois do dia mais quente do ano, vai chover em BH nesta quarta (8/10)?

Belo Horizonte deve ter mais um dia de calor intenso nesta quarta-feira (8/10). A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e trovoada isolada a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16,4°C, e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% no período da tarde, segundo a Defesa Civil.







Durante a madrugada e início da manhã desta quarta, as temperaturas mínimas variaram entre 16,4°C e 20,8°C nas regionais de BH. A menor temperatura foi observada na região Oeste, com 16,4°C e sensação térmica de 6,7°C. No Centro-Sul, os termômetros marcaram 16,7 °C. Já no Barreiro, a mínima foi de 18,1°C. Na Pampulha, a temperatura chegou a 20,4°C, e em Venda Nova, 20,8°C.

Na terça-feira (7/10), a capital mineira teve o dia mais quente de 2025. Os termômetros na região de Venda Nova marcaram 35,5 °C por volta das 14h50, segundo a Defesa Civil. A marca superou o recorde anterior de 34,9°C, registrado em 22 de setembro, na Pampulha.

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, o tempo também será marcado por contrastes entre calor e pancadas de chuva isoladas. A atuação de uma frente fria no litoral da Região Sudeste favorece a ocorrência de chuvas no Sul e na Zona da Mata. A circulação dos ventos e a presença de umidade em níveis médios da atmosfera podem provocar chuva isolada no Triângulo Mineiro. Já no Noroeste e no Norte do estado, os índices de umidade devem cair para valores abaixo de 30% durante a tarde, elevando o risco de problemas respiratórios e incêndios florestais.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com máxima prevista entre 35 °C e 37 °C. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o tempo deve permanecer quente, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A Zona da Mata e o Sul/Sudoeste podem registrar pancadas de chuva e trovoadas. Já nas regiões Noroeste e Norte, a expectativa é de calor intenso e tempo seco, com céu claro a parcialmente nublado.

Tradicionalmente, o início de outubro em Minas Gerais é de tempo firme, céu limpo e temperaturas elevadas, período em que são registradas algumas das maiores marcas do ano. A partir da segunda quinzena, as pancadas de chuva se tornam mais frequentes, especialmente no Centro-Sul e Oeste, avançando gradualmente para o Centro-Norte e Leste. Historicamente, no início de novembro, todo o estado já se encontra sob a estação chuvosa.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Maiores temperaturas registradas em BH em 2025

1ª 35,5 °C - 07/10/2025 às 14h50 (Venda Nova)

2ª 34,9 °C – 22/09/2025 às 13h00 (Pampulha)

3ª 34,6 °C – 14/03/2025 às 15h00 (Venda Nova)

4ª 34,4 °C – 21/01/2025 às15h00 (Pampulha)

5ª 34,3 °C – 22/01/2025 às 14h00 (Venda Nova)

6ª 34,1 °C – 18/02/2025 às 14h40 (Venda Nova)

7ª 33,9 °C – 15/03/2025 às 14h10 (Venda Nova)

8ª 33,6 °C – 20/01/2025 às 16h10 (Venda Nova)

9ª 33,7 °C – 23/01/2025 às 14h00 (Venda Nova), 10/03/2025 às 15h00 (Pampulha) e 21/09/2025 às 14h00 (Pampulha)

10ª 33,5 °C – 11/03/2025 às 13h25 (Venda Nova)