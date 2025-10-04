Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: vai chover na capital mineira neste sábado (4/10)?

Belo Horizonte e Minas Gerais vivem dias secos e nublados no final de semana. Apenas uma região tem previsão de chuva; veja a previsão completa

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/10/2025 07:50

compartilhe

SIGA
x
Tempo seco e nublado marca o final de semana em BH e Minas Gerais
Tempo seco e nublado marca o final de semana em BH e Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Tempo quente e seco domina Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais neste sábado (4/10). A previsão do tempo para a capital mineira indica altas temperaturas em um céu parcialmente nublado. Em outras regiões de Minas, apenas uma pode ter chuva durante o final de semana.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4 °C, às 6h, com sensação térmica de 1,5 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 14,8 °C, às 6h. 

A máxima pode chegar a 27 ºC.  A umidade relativa do ar deve se manter em 35% à tarde, exigindo atenção redobrada para hidratação e cuidados com a saúde.

Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 4/10?

  • Barreiro: 15,2 °C, às 5h45.
  • Centro-Sul: 14,8 °C, às 6h.
  • Oeste: 13,4 °C, com sensação térmica de 1,5 °C, às 6h.
  • Pampulha: 16,7 °C, com sensação térmica de 16,1 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 17,0 °C às 5h50.

Como fica o tempo em Minas?

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar quente e seca associada a uma região de alta pressão atmosférica segue influenciando o tempo no estado. Com isso, o céu fica predominantemente claro, com temperaturas altas e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte de Minas Gerais.

As únicas regiões que têm chances de chuva fraca neste sábado são as do Vale do Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, não há chance de chuva durante o final de semana. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a nublado, com névoa seca, na Região Metropolitana, Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha e Central. Já na Zona da Mata, Sul/Sudeste e Triângulo, o céu deve permanecer de claro a parcialmente nublado. As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 40°C, no Triângulo.

Tópicos relacionados:

bh defesa-civil inmet minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay