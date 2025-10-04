Tempo em BH: vai chover na capital mineira neste sábado (4/10)?
Belo Horizonte e Minas Gerais vivem dias secos e nublados no final de semana. Apenas uma região tem previsão de chuva; veja a previsão completa
Tempo quente e seco domina Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais neste sábado (4/10). A previsão do tempo para a capital mineira indica altas temperaturas em um céu parcialmente nublado. Em outras regiões de Minas, apenas uma pode ter chuva durante o final de semana.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4 °C, às 6h, com sensação térmica de 1,5 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 14,8 °C, às 6h.
A máxima pode chegar a 27 ºC. A umidade relativa do ar deve se manter em 35% à tarde, exigindo atenção redobrada para hidratação e cuidados com a saúde.
Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 4/10?
- Barreiro: 15,2 °C, às 5h45.
- Centro-Sul: 14,8 °C, às 6h.
- Oeste: 13,4 °C, com sensação térmica de 1,5 °C, às 6h.
- Pampulha: 16,7 °C, com sensação térmica de 16,1 °C, às 6h.
- Venda Nova: 17,0 °C às 5h50.
Como fica o tempo em Minas?
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar quente e seca associada a uma região de alta pressão atmosférica segue influenciando o tempo no estado. Com isso, o céu fica predominantemente claro, com temperaturas altas e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte de Minas Gerais.
As únicas regiões que têm chances de chuva fraca neste sábado são as do Vale do Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, não há chance de chuva durante o final de semana.
Conforme a previsão, o dia será de céu claro a nublado, com névoa seca, na Região Metropolitana, Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha e Central. Já na Zona da Mata, Sul/Sudeste e Triângulo, o céu deve permanecer de claro a parcialmente nublado. As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 40°C, no Triângulo.