Assine
overlay
Início Gerais
EXTORSÃO

Homem suspeito de extorquir os avós é preso no interior de Minas

O suspeito, segundo a polícia, tinha a ajuda da mãe, filha dos idosos, que está sendo investigada. Caso aconteceu em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/10/2025 13:26

compartilhe

SIGA
x
Suspeito foi levado para o sistema prisional depois de ser preso e prestar depoimento
Suspeito de extorquir os avós foi levado para o sistema prisional depois de ser preso e prestar depoimento crédito: PCMG/Divulgação

Um homem foi preso, preventivamente, pela Polícia Civil em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha, suspeito de extorsão contra os próprios avós, já idosos. A mãe do suspeito, filha das vítimas, também é investigada e foi alvo de medida protetiva que a proíbe de se aproximar ou manter contato com os pais.

Leia Mais

Segundo a delegada Ângela Fellet Miranda Chaves Rodrigues, da regional de Diamantina, o neto tinha o apoio de sua mãe. Ele coagia os idosos a entregar dinheiro, veículos e até imóveis.

As investigações apontam que as ameaças se intensificaram depois que os avós reduziram a ajuda financeira destinada ao tratamento de saúde do investigado.

Certa vez, segundo apurado, o suspeito chegou a ameaçar incendiar a residência dos avós. As investigações tiveram a participação de policiais lotados na Delegacia de Gouveia, comandados pela delegada Deleise Maria Barral. Ela relata que, a partir das provas, foi solicitado à Justiça a expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. O homem foi levado ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

avos extorsao minas-gerais neto pcmg vale-do-jequitinhonha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay