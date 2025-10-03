Homem suspeito de extorquir os avós é preso no interior de Minas
O suspeito, segundo a polícia, tinha a ajuda da mãe, filha dos idosos, que está sendo investigada. Caso aconteceu em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha
Um homem foi preso, preventivamente, pela Polícia Civil em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha, suspeito de extorsão contra os próprios avós, já idosos. A mãe do suspeito, filha das vítimas, também é investigada e foi alvo de medida protetiva que a proíbe de se aproximar ou manter contato com os pais.
Segundo a delegada Ângela Fellet Miranda Chaves Rodrigues, da regional de Diamantina, o neto tinha o apoio de sua mãe. Ele coagia os idosos a entregar dinheiro, veículos e até imóveis.
As investigações apontam que as ameaças se intensificaram depois que os avós reduziram a ajuda financeira destinada ao tratamento de saúde do investigado.
Certa vez, segundo apurado, o suspeito chegou a ameaçar incendiar a residência dos avós. As investigações tiveram a participação de policiais lotados na Delegacia de Gouveia, comandados pela delegada Deleise Maria Barral. Ela relata que, a partir das provas, foi solicitado à Justiça a expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. O homem foi levado ao sistema prisional.
