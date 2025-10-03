Homem suspeito de extorquir os avós é preso no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem foi preso, preventivamente, pela Polícia Civil em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha, suspeito de extorsão contra os próprios avós, já idosos. A mãe do suspeito, filha das vítimas, também é investigada e foi alvo de medida protetiva que a proíbe de se aproximar ou manter contato com os pais.

Segundo a delegada Ângela Fellet Miranda Chaves Rodrigues, da regional de Diamantina, o neto tinha o apoio de sua mãe. Ele coagia os idosos a entregar dinheiro, veículos e até imóveis.

As investigações apontam que as ameaças se intensificaram depois que os avós reduziram a ajuda financeira destinada ao tratamento de saúde do investigado.

Certa vez, segundo apurado, o suspeito chegou a ameaçar incendiar a residência dos avós. As investigações tiveram a participação de policiais lotados na Delegacia de Gouveia, comandados pela delegada Deleise Maria Barral. Ela relata que, a partir das provas, foi solicitado à Justiça a expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. O homem foi levado ao sistema prisional.

