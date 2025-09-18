Influenciador preso por tentativa de extorsão de autoridades de Santa Luzia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cumpriu mandado de prisão preventiva contra Ronnie Peterson, influenciador digital que se apresenta como jornalista e reúne quase 300 mil seguidores nas redes sociais.

Ele é investigado por extorquir o prefeito de Santa Luzia, Paulo Bigodinho, o vice Ilacir Bicalho e os secretários municipais Carlos Lomba (Governo), Rodrigo Gazeto (Saúde) e Lincoln Cardoso (Finanças).

As apurações começaram em abril deste ano. Segundo o delegado Fábio Lucas Gabrich, da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, o influenciador exigia R$ 100 mil para não publicar conteúdos difamatórios contra as autoridades.

“Há indícios de que ele solicitava valores para não divulgar matérias desabonadoras. Quando o pagamento não ocorreu, ele passou a expor os alvos em seus canais”, afirmou.

De acordo com a polícia, a cobrança seria feita em parcelas, incluindo um valor inicial de aproximadamente R$ 40 mil à vista. As provas foram obtidas a partir de mensagens coletadas nos celulares das próprias vítimas, que autorizaram a análise, além de postagens realizadas pelo investigado.

A prisão aconteceu em Brasília, onde Peterson mora atualmente com a esposa e dois filhos. A operação foi conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Crime Organizado do DF.

Durante o depoimento, o influenciador alegou que apenas repassava pedidos de uma suposta agência que o teria contratado. Ao ser questionado, admitiu que se tratava de uma única pessoa, mas preferiu permanecer em silêncio diante das insistências da polícia.

Ronnie Peterson seguirá preso preventivamente no Distrito Federal enquanto as investigações continuam. Se condenado pelos crimes de extorsão e contra a honra, poderá enfrentar penas que, somadas, ultrapassam 10 anos de prisão.

