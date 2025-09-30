BH: último dia de setembro é marcado por calor e baixa umidade

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O último dia do mês de setembro será marcado pelo calorão e tempo seco em Belo Horizonte, conforme a previsão meteorológica desta terça-feira (30/9). Depois de enfrentar dias frios, a capital voltou a registrar altas temperaturas ontem e a máxima estimada para hoje pode chegar aos 32°C. A umidade relativa do ar pode ficar em torno de 15%, muito abaixo do ideal para a saúde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada nesta terça foi de 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 5,7°C. A previsão indica que o céu ficará claro. Sob alerta de baixa umidade, a capital pode ter índices críticos no período da tarde. O índice de umidade ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 60%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de BH, 538 municípios estão sob alerta para o tempo seco. As áreas afetadas alcançam as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Norte, Sul, Sudoeste, Metropolitana, Noroeste, Oeste, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Campo das Vertentes.

Diante do risco potencial de baixa umidade, o Inmet reforça uma série de instruções e cuidados preventivos essenciais para a população. É fundamental beber bastante líquido para manter o corpo hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais secas do dia. Outra recomendação importante é evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, protegendo-se dos efeitos da desidratação e do risco de insolação.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Menores temperaturas por regional em 30/9

Barreiro: 18,2 °C, às 5h15.

18,2 °C, às 5h15. Centro-Sul: 17,7 °C, às 5h30.

17,7 °C, às 5h30. Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 5,7 °C, às 6h.

17,5 °C, com sensação térmica de 5,7 °C, às 6h. Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 17,8 °C, às 6h.

19,6 °C, com sensação térmica de 17,8 °C, às 6h. Venda Nova: 18,1 °C às 5h50.

Como fica o tempo em Minas?



A previsão para Minas Gerais nesta terça é semelhante. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem chegar até 38°C no Triângulo. A tendência é que as temperaturas aumentam ainda mais, gradualmente, ao longo da semana.

Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado em todo o estado devido a atuação de uma área de alta pressão. Esse sistema inibe a formação de nuvens, provocando grande amplitude térmica e índices críticos de umidade do ar.