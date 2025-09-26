Assine
MINAS GERAIS

Filha despeja panela de óleo quente na própria mãe e tenta fugir

A filha teria esquizofrenia e fez o ato sem motivo aparente. A vítima está internada em estado grave

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
26/09/2025 17:29

Filha despeja panela de óleo quente na própria mãe em Patos de Minas
Filha despeja panela de óleo quente na própria mãe em Patos de Minas crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Fhemig

Uma mulher de 22 anos despejou óleo fervendo sobre a própria mãe, de 50 anos, em Patos de Minas, nessa quinta-feira (25/9). A filha teria esquizofrenia e a vítima está em estado grave.

O caso foi registrado no bairro Alto da Serra, na cidade do Alto Paranaíba. De acordo com a Polícia Militar, mãe e filha moram juntas e sem razão aparente a jovem passou xingar a mulher ao chegar em casa. A mãe foi chamada até de "demônio".

Após os zingamentos, a filha foi até a cozinha, pegou uma panela, colocou óleo e esquentou. Sem alarde ela jogou o líquido fervente sobre a mãe. O namorado da vítima tentou impedir, mas só conseguiu evitar que ela fugisse.


A mãe foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias. Ela foi atendida com queimaduras profundas de 2º grau na região dos membros superiores, tórax anterior, face e pescoço.


Após o atendimento, a filha ainda tentou fugir novamente, mas foi impedida quando entrava em uma veículo de aplicativo. Ela foi presa.

Tópicos relacionados:

filha mae minas-gerais oleo-quente

