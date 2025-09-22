Placa de sinalização cai em cima de táxi no Centro de BH

Uma placa de trânsito caiu em cima de um táxi na tarde desta segunda-feira (22), em Belo Horizonte. O incidente ocorreu no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua dos Caetés, próximo à Praça Rio Branco, no Centro da capital.

No vídeo, é possível ver que o táxi ficou danificado com a queda. O teto chegou a amassar. Ninguém ficou ferido.

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) foi consultada pela reportagem para informar o motivo da queda da placa.

