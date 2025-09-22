Assine
Presidente da OAB-MG sobre morte de advogada em BH: 'Afronta à classe'

Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada com 20 tiros na capital mineira nesta segunda-feira (22/9); veja o vídeo

AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
22/09/2025 13:54 - atualizado em 22/09/2025 14:02

Presidente da OAB-MG se pronuncia sobre caso de advogada assassinada em BH
Presidente da OAB-MG se pronuncia sobre caso de advogada assassinada em BH crédito: Reprodução/Redes Sociais

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais (OAB-MG), Gustavo Chalfun, se pronunciou, por meio de um vídeo no Instagram, sobre o assassinato da advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, nesta segunda-feira (22/9). Ela foi morta com 20 tiros no Bairro Vila Ermelinda, na Região Norte de BH.

“Hoje a advocacia de Minas Gerais amanheceu em luto”, disse o presidente da OAB-MG. Ele afirmou ainda que o assassinato de Kamila foi “não apenas um ataque covarde contra uma profissional, como uma afronta à nossa classe e ao próprio Estado Democrático de Direito”.

Gustavo Chalfun também destacou que é preciso “transformar a dor em luta” e pensar em medidas de segurança para que os advogados possam exercer a profissão sem medo, como, por exemplo, a liberação do porte de armas para advogados.

Segundo a postagem, foi criada uma comissão na OAB-MG para acompanhar o inquérito referente ao assassinato de Kamila e punir os responsáveis pelo crime.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

