Vídeo: veja momento em que advogada criminalista é assassinada em BH

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada no bairro Vila Ermelinda, Região Norte de BH, na manhã desta segunda-feira (22/09). Câmeras de segurança registraram o momento do homicídio.

O autor do crime chegou em um carro de cor prata na rua Otaviano Fabri, onde cercou a advogada. Ele saiu do carro, disparou a arma com pelo menos 20 tiros e fugiu.

Ainda não se sabe quem é o autor ou a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.