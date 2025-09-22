Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Vídeo: veja momento em que advogada criminalista é assassinada em BH

Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi morta com 20 tiros no bairro Vila Ermelinda

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
22/09/2025 11:58

compartilhe

Siga no
x
Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi morta com 20 tiros no bairro Vila Ermelinda
Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi morta com 20 tiros no bairro Vila Ermelinda crédito: Reprodução/TV Alterosa

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada no bairro Vila Ermelinda, Região Norte de BH, na manhã desta segunda-feira (22/09). Câmeras de segurança registraram o momento do homicídio.

O autor do crime chegou em um carro de cor prata na rua Otaviano Fabri, onde cercou a advogada. Ele saiu do carro, disparou a arma com pelo menos 20 tiros e fugiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Ainda não se sabe quem é o autor ou a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Tópicos relacionados:

assassinato bh crime homicidio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay