HOMICÍDIO

Quem é a advogada criminalista morta com 20 tiros em BH

Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada no bairro Ermelinda nesta segunda-feira (22/09)

AP
Alice Pimenta*
22/09/2025 12:39 - atualizado em 22/09/2025 12:41

Quem é a advogada criminalista morta com 20 tiros em BH
Quem é a advogada criminalista morta com 20 tiros em BH

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada com 20 tiros no bairro Vila Ermelinda, Região de Norte de BH, nesta segunda-feira (22/09).

Kamila atuava como advogada desde 2019. Formada pela Escola Superior Dom Helder Câmara, também era pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Faculdade Líbano e mestranda em Direito pela FUNIBER, além de cursar uma segunda graduação em Ciências Contábeis.

Vídeo: veja momento em que advogada criminalista é assassinada em BH 

Além de atuar como advogada, Kamila trabalhava na distribuidora de bebidas do marido. No momento do crime, ela estava numa Fiorino amarela, usada para fazer entregas da distribuidora. Ela foi morta quando chegava em casa, onde morava com o namorado.

Polícia Militar cercou o local do crime contra advogada em BH; corpo ficou coberto na calçada
Polícia Militar cercou o local do crime contra advogada em BH; corpo ficou coberto na calçada Ivan Drummond/EM/DA Press

A polícia acredita que o autor do crime possa ser um cliente insatisfeito com o trabalho do escritório dela. Outra hipótese é que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido de Kamila, que é ex-presidiário.

