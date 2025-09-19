Começa audiência de instrução do matador do sargento Roger
Estratégia da defesa, que admite culpa do réu, será tentar provar que houve um erro de abordagem por parte da PM
Teve início, há poucos instante, no 2º Tribunal do Júri de BH, a audiência de instrução de Welbert de Sousa Fagundes, réu confesso do assassinato do sargento da Polícia Militar Roger Dias.
A sessão havia sido adiada por conta de uma falha tecnológica que impediu a participação virtual do advogado de defesa Bruno Lopes.
Na audiência desta sexta-feira (19/9) serão ouvidas 12 testemunhas, arroladas pela defesa e pela acusação. Já ocorreu a oitiva de uma testemunha. Caso haja tempo, e a juíza assim o decida, poderá haver o interrogatório do réu por videoconferência.
Estratégia
Bruno Lopes, advogado de Welbert, admite que seu cliente é réu confesso e que as imagens de uma câmera de vídeo provam isso. Por isso, a sua estratégia de defesa será a de tentar reduzir a pena.
“É um caso delicado, em que fica difícil uma defesa técnica. Mas existem problemas que não foram ainda observados”, afirma o defesor.
Para ele, a PM não respeitou o regulamento da corporação, que não permite que um policial aja sozinho. “Ele não poderia feito a abordagem sozinho. A guarnição estava distante. Isso tem de ser feito por toda a guarnição”.
Derrota
Uma das teorias da defesa caiu por terra, a que alegava que o réu tinha deficiência mental. “Tentamos, inclusive com um papa da psiquiatria, dr. Hewdy Lobo, mas ele disse que não havia sinais de insanidade, o que já tinha sido atestado pelo médicos da Polícia Civil.
