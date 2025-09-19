Furto de cabos deixa bairros de BH sem água nesta sexta (19)
Expectativa da Copasa é que intermitência no abastecimento tenha fim de forma gradativa até o final do dia
Mais de 100 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta sexta-feira (19/9), devido a um furto de cabos de energia elétrica na unidade de bombeamento de água na Região Oeste.
Conforme a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje.
A Copasa informou que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Bairros impactados
• Ademar Maldonado
• Alpes
• Alta Tensão
• Alta Tensão I
• Alto das Antenas
• Araguaia
• Átila de Paiva
• Barão Homem de Melo III
• Barão Homem de Melo IV
• Barreiro
• Barreiro de Cima
• Bernadete
• Betânia
• Bonsucesso
• Brasil Industrial
• Buritis
• Cardoso
• Castanheira
• CDI Jatobá
• Chácara Leonina
• Cinquentenário
• Conj. Hab. Vale do Jatobá
• Conjunto Bonsucesso
• Conjunto Flávio de Oliveira
• Conjunto Jatobá
• Conjunto João Paulo II
• Conjunto Santa Maria
• Conjunto Túnel Ibirité
• das Indústrias I
• das Indústrias II
• das Mansões
• Diamante
• Distrito Industrial do Jatobá
• Ernesto do Nascimento
• Estoril
• Estrela do Oriente
• Flávio Marques Lisboa
• Grajaú
• Gutierrez
• Havaí
• Independência
• Itaipu
• Jardim América
• Jardim das Rosas
• Jardim do Vale
• Jardim Liberdade
• Jatobá
• Leonina
• Liberdade
• Lindeia
• Luxemburgo
• Mangueiras
• Marajó
• Marieta II
• Marilândia
• Milionários
• Miramar
• Nossa Senhora da Conceição
• Nova Granada
• Nova Suíça
• Novo das Indústrias
• Novo Santa Cecília
• Novo Tirol
• Olaria
• Palmeiras
• Pantanal
• Parque São José
• Petrópolis
• Pongelupe
• Resplendor
• Salgado Filho
• Santa Cecília
• Santa Helena
• Santa Lúcia
• Santa Margarida
• Santa Rita
• Santa Sofia
• São Bento
• São Judas Tadeu
• Serra do Curral
• Solar do Barreiro
• Teixeira Dias
• Tirol
• Tirol (BA)
• Urucuia
• Vale do Jatobá
• Ventosa
• Vila Átila de Paiva
• Vila Batik
• Vila Castanheira
• Vila Cemig
• Vila Copasa
• Vila Corumbiara
• Vila Ecológica
• Vila Esperança
• Vila Formosa
• Vila Havaí
• Vila Mangueiras
• Vila Marieta
• Vila Nova dos Milionários
• Vila Nova Paraíso
• Vila Pinho
• Vila Piratininga
• Vila Santo Antônio Barroquinha
• Vila Tirol
• Vila Ventosa