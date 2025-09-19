Assine
ATENÇÃO, MORADORES

Furto de cabos deixa bairros de BH sem água nesta sexta (19)

Expectativa da Copasa é que intermitência no abastecimento tenha fim de forma gradativa até o final do dia

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/09/2025 09:12

Buritis pode ficar sem água nesta sexta-feira (21/3)
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: hippopx.com

Mais de 100 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta sexta-feira (19/9), devido a um furto de cabos de energia elétrica na unidade de bombeamento de água na Região Oeste.

Conforme a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje.

A Copasa informou que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Bairros impactados

• Ademar Maldonado
• Alpes
• Alta Tensão
• Alta Tensão I
• Alto das Antenas
• Araguaia
• Átila de Paiva
• Barão Homem de Melo III
• Barão Homem de Melo IV
• Barreiro
• Barreiro de Cima
• Bernadete
• Betânia
• Bonsucesso
• Brasil Industrial
• Buritis
• Cardoso
• Castanheira
• CDI Jatobá
• Chácara Leonina
• Cinquentenário
• Conj. Hab. Vale do Jatobá
• Conjunto Bonsucesso
• Conjunto Flávio de Oliveira
• Conjunto Jatobá
• Conjunto João Paulo II
• Conjunto Santa Maria
• Conjunto Túnel Ibirité
• das Indústrias I
• das Indústrias II
• das Mansões
• Diamante
• Distrito Industrial do Jatobá
• Ernesto do Nascimento
• Estoril
• Estrela do Oriente
• Flávio Marques Lisboa
• Grajaú
• Gutierrez
• Havaí
• Independência
• Itaipu
• Jardim América
• Jardim das Rosas
• Jardim do Vale
• Jardim Liberdade
• Jatobá
• Leonina
• Liberdade
• Lindeia
• Luxemburgo
• Mangueiras
• Marajó
• Marieta II
• Marilândia
• Milionários
• Miramar
• Nossa Senhora da Conceição
• Nova Granada
• Nova Suíça
• Novo das Indústrias
• Novo Santa Cecília
• Novo Tirol
• Olaria
• Palmeiras
• Pantanal
• Parque São José
• Petrópolis
• Pongelupe
• Resplendor
• Salgado Filho
• Santa Cecília
• Santa Helena
• Santa Lúcia
• Santa Margarida
• Santa Rita
• Santa Sofia
• São Bento
• São Judas Tadeu
• Serra do Curral
• Solar do Barreiro
• Teixeira Dias
• Tirol
• Tirol (BA)
• Urucuia
• Vale do Jatobá
• Ventosa
• Vila Átila de Paiva
• Vila Batik
• Vila Castanheira
• Vila Cemig
• Vila Copasa
• Vila Corumbiara
• Vila Ecológica
• Vila Esperança
• Vila Formosa
• Vila Havaí
• Vila Mangueiras
• Vila Marieta
• Vila Nova dos Milionários
• Vila Nova Paraíso
• Vila Pinho
• Vila Piratininga
• Vila Santo Antônio Barroquinha
• Vila Tirol
• Vila Ventosa

