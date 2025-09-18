Tempo em BH: manhã fria e tarde quente nesta quinta (18)

Belo Horizonte terá nesta quinta-feira (18) céu claro a parcialmente nublado, com manhã fria e previsão de calor à tarde. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima geral registrada na cidade foi de 14,8 °C e a máxima pode chegar a 30 °C, com umidade relativa do ar em torno de 30% nas horas mais quentes do dia.

Ainda de acordo com o órgão, as temperaturas mínimas desta manhã variaram nas regionais da capital. No Barreiro, os termômetros marcaram 18,0 °C às 5h55; no Centro-Sul, 15,1 °C às 6h15; na Regional Oeste, 14,8 °C com sensação térmica de 0,1 °C às 6h; na Pampulha, 18,7 °C com sensação térmica de 17,2 °C às 6h; e em Venda Nova, 17,9 °C às 5h45.

O órgão alerta que as temperaturas devem subir ao longo do dia, provocando uma tarde mais quente e com baixa umidade, cenário típico do período de estiagem na capital mineira.