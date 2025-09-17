O que a Justiça sabe do ex-vereador mineiro preso nos EUA e executado em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O ex-vereador de Novo Cruzeiro (MG), no Vale do Jequitinhonha, Valdeci Passos Soares, de 48 anos, executado na madrugada de segunda-feira (15/9) logo após sair de uma festa no município de Poté, no Vale do Mucuri, era um dos líderes do narcotráfico na cidade em que foi eleito.

A reportagem obteve acesso ao documento elaborado e encaminhado à Justiça pelo Ministério Público, em setembro de 2021, no qual as atividades criminosas de Valdeci são detalhadas. Foragido da Justiça por tráfico de drogas, ele foi preso nos EUA em maio de 2024 e condenado em novembro do mesmo ano, em regime semiaberto (entenda mais abaixo).

Valdeci foi eleito vereador em Novo Cruzeiro pelo partido Progressistas e tomou posse em 1º de janeiro de 2021, mas permaneceu pouco tempo no cargo. Em 27 de agosto daquele ano, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele após a Promotoria de Justiça da cidade denunciá-lo por manter pouco mais de 1kg de maconha em depósito dentro do imóvel, além de munição e um carregador de pistola.

“Após os policiais militares baterem no portão metálico que dá acesso à residência do denunciado e informarem o teor do mandado de busca e apreensão à esposa do denunciado, esta informou que seu marido já ia atendê-los. Diante da exacerbada demora e dos barulhos vindos do interior da residência, os militares ingressaram no local e, na sala do imóvel, localizaram Valdeci Passos Soares vindo dos fundos da residência, trajando apenas cueca e sujo de terra nas pernas e nádegas, momento em que o denunciado, bastante nervoso, se anunciou como ‘autoridade no município’”, narra o promotor de Justiça Caio Cesar Ferreira.

Durante as diligências de cerco e bloqueio ao imóvel, um dos militares viu Valdeci jogar uma sacola em uma área de vegetação nos fundos da residência. Os policiais foram olhar e apreenderam 1,1kg de maconha. Diante do flagrante, Valdeci fugiu ao entrar em extenso matagal nas imediações.

Drogas transportadas em veículos da Câmara Municipal

“Valdeci Calango”, como era popularmente conhecido, constava entre os principais nomes do narcotráfico na região. O Ministério Público também registrou na denúncia que o ex-político, muitas vezes, recrutou adolescentes para realizar a venda dos entorpecentes. Além disso, apurou-se que Valdeci se utilizava do cargo de vereador em Novo Cruzeiro para transportar drogas destinadas ao tráfico em veículos da Câmara Municipal.

Após conseguir fugir da abordagem policial em sua casa, Valdeci deixou a cidade acompanhado da esposa, então funcionária da prefeitura local, e dos quatro filhos do casal. A família esteve primeiro em Sorocaba (SP). Depois, Valdeci viajou para os EUA somente com a esposa e o filho mais novo, deixando os demais na cidade paulista. Em razão da saída do país, a Promotoria de Justiça de Novo Cruzeiro requereu a prisão preventiva.

Prisão nos EUA e condenação

Em 1º de maio de 2024, depois de ter o nome inserido na lista de difusão vermelha da Interpol, ele foi preso em situação ilegal na cidade de Sandy, no estado de Utah, por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security). Antes, ele estava morando em Sacramento, na Califórnia, mas conseguiu escapar.

Depois de preso, Valdeci foi deportado para o Brasil. Ele acabou condenado em 10 de novembro de 2024 a 6 anos e 9 meses de prisão por tráfico de drogas, além de mais 1 ano de detenção devido à posse ilegal de munições. O cumprimento da pena começou por meio do regime semiaberto, conforme determina o Código Penal para sentenças abaixo de oito anos e quando o réu é primário.

Dia da execução: integrante de facção ligada ao CV é preso

Valdeci Calango, como era popularmente conhecido, foi surpreendido na Rua Agostinho Fortunato de Deus, perto do centro de eventos onde ocorreu a 39ª Festa Cultural de Poté.

Conforme registrado pela Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima, acompanhada de amigos, caminhava em direção ao carro logo após o término do evento, quando um homem armado se aproximou e efetuou um disparo. Valdeci morreu na hora.

A perícia da Polícia Civil constatou que ele apresentava perfuração na região da cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Teófilo Otoni.

Também com o auxílio de testemunhas, a Polícia Militar identificou o suspeito como um jovem de 25 anos. Apontado como integrante da facção “Família Teófilo Otoni” (FTO), considerada braço do Comando Vermelho na região, ele negou o crime, mas foi preso em flagrante e teve o celular apreendido. Os policiais localizaram a arma que teria sido usada no homicídio — uma pistola calibre .380 — à margem da MG-217.

Em 18 de julho deste ano, Valdeci sofreu uma tentativa de assassinato em Novo Cruzeiro. Na ocasião, dois homens em uma moto se aproximaram do carro que ele dirigia. O veículo foi atingido por disparos de arma de fogo, mas o ex-político conseguiu escapar sem ferimentos. Apesar do histórico criminal de Valdeci, as autoridades ainda apuram a motivação dos dois ataques e se há relação entre eles.

