SEGURANÇA PÚBLICA

Prefeitura de BH nomeia 500 guardas municipais

Concurso de 2019 reservou 20% das vagas para mulheres, ampliando a participação feminina na corporação

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/09/2025 10:52

Segundo o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), a segurança pública é um dos pilares da capital mineir.
crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nomeou 500 novos guardas municipais que prestaram concurso em 2019. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nessa quarta-feira (10/9).

Dentre os aprovados, estão 100 mulheres e 400 homens. Atualmente, a Guarda Civil Municipal (GCM) conta com 2.492 agentes em atividade, sendo 168 mulheres e 2.324 homens. Com a nova nomeação, o efetivo passará a ter 2.992 integrantes.

Os novos agentes vão compor a corporação, seguindo o planejamento estratégico adotado pela PBH de ampliar a presença da Guarda nas ruas, especialmente nos principais centros comerciais e turísticos e em regiões com grande circulação de pessoas.

Pela primeira vez, a participação feminina na GCM teve um avanço e representou 20% das vagas reservadas – um aumento significativo comparado aos 5% definidos antes. A mudança ocorreu devido à Lei nº 11.153/2019, que garante o aumento de vagas destinadas a mulheres.

No dia 8 de agosto, o prefeito de BH, Álvaro Damião (União Brasil), fez o anúncio da convocação dos 500 agentes, mas informou que não havia data para a nomeação. Na ocasião, também foram anunciadas 500 novas armas de choque disponibilizadas para a tropa, compartimentos para detentos em viaturas e um investimento de cerca de R$ 5 milhões em equipamentos.

Segundo Damião, a segurança pública é um dos pilares da capital mineira e Belo Horizonte tem a melhor guarda municipal do país, na visão dele. A incorporação de novos agentes reforça o compromisso com a segurança da cidade.

"Tem que dar sensação de segurança. O político não basta ser honesto, precisa aparentar ser honesto. Não basta dar segurança, temos que dar sensação de segurança", disse o prefeito na ocasião.

Além dos 545 tasers, foram disponibilizadas novas viaturas com compartimento para presos e grades de proteção, novas bicicletas equipadas com câmeras de alta tecnologia e reconhecimento facial, e câmeras para monitoramento em diversos locais da cidade.

O concurso

Próximo ao vencimento, os aprovados só poderiam ser convocados até dezembro. Damião lamentou que os guardas tenham ficado tanto tempo sem serem chamados. Conforme o prefeito, é muito triste passar em um concurso em 2019 e não ser chamado depois de tantos anos.

O resultado da prova saiu em 2019 e a primeira homologação foi no dia 5 de agosto de 2020, com validade de dois anos. No entanto, no mesmo dia, a PBH suspendeu o prazo de validade, sem explicar o motivo. O prazo foi prorrogado em dezembro de 2023 por mais dois anos, com vencimento final para dezembro deste ano.

Tópicos relacionados:

bh concurso pbh

