Homem é morto depois de consulta psiquiátrica em BH
O ataque aconteceu às 10h desta quarta-feira (10/9); corpo ainda aguarda remoção
compartilheSiga no
Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (10/9), após uma consulta no Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, no Barreiro de Baixo.
Leia Mais
Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O homem que estava na garupa desceu da moto e efetuou os disparos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Militar (PM) está no local e aguarda remoção do corpo. Ainda não se sabe a motivação do assassinato. Matéria em atualização.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima