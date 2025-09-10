Assine
BARREIRO

Homem é morto depois de consulta psiquiátrica em BH

O ataque aconteceu às 10h desta quarta-feira (10/9); corpo ainda aguarda remoção

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
10/09/2025 13:52

o crime aconteceu as 10h da manhã desta quarta (10)
o crime aconteceu às 10h da manhã desta quarta-feira (10/9) crédito: Reprodução/Google Street

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (10/9), após uma consulta no Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, no Barreiro de Baixo.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O homem que estava na garupa desceu da moto e efetuou os disparos.

A Polícia Militar (PM) está no local e aguarda remoção do corpo. Ainda não se sabe a motivação do assassinato. Matéria em atualização.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

overflay