Café Nice ganha novo patrocinador e anuncia data da 'reinauguração'

O projeto de reforma do Café Nice, localizado na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, anunciou um novo aliado, nesta quarta-feira (3/9). A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, abraçou a causa, junto aos outros patrocinadores, para restaurar o estabelecimento, inaugurado na capital mineira em 1939. A reabertura do espaço está marcada para 24 de setembro.

Em abril deste ano, o Nice lançou uma campanha de financiamento coletivo, convidando a população a ajudar a salvar o estabelecimento. A “Abrace o Nice” funcionou por meio da venda de uma linha de produtos personalizados (camisa, boné, sacola, caneca e cafés), com base em fotos históricas da marca ao longo do tempo. A meta era arrecadar R$ 30 mil por meio da campanha. A marca foi ultrapassada, totalizando R$ 39.730.

O plano para salvar a cafeteria também inclui o apoio de patrocínios, que ajudarão a custear as obras, cujo valor previsto é de R$ 280 mil. No final de abril, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) foi a primeira a apoiar a iniciativa.

Posteriormente, o Banco Mercantil também firmou acordo. Agora, o Café comemora o abraço da Gerdau, para dar fôlego à reta final das obras. “Para nós, é motivo de orgulho participar da reabertura de um espaço que está no coração de Belo Horizonte. O Nice representa memória, cultura e pertencimento, valores que dialogam diretamente com o nosso compromisso de ser uma empresa mineira de coração”, disse o diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, Pedro Torres.

Segundo Douglas Issa, coordenador do projeto ao lado de Quick, já foram feitas reformas estruturais na laje, onde havia problemas de infiltração; pintura interna; instalação de nova marcenaria; banquetas; iluminação e elétrica. Também foram feitas manutenção em equipamentos como refrigeradores, fornos e compra de utensílios, como masseira elétrica e refresqueiras. Vale lembrar que todas as intervenções respeitaram as características originais da casa e não atrapalharam seu funcionando.

"Reinauguração"

Conforme informado pela CDL, o espaço será oficialmente reaberto ao público do dia 24 de setembro, mas segundo a Câmara, no dia 23 haverá uma cerimônia para imprensa e autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No espaço renovado, o público reencontrará seus sabores clássicos como o Café Coado no Pano, o Clássico Pão de Queijo, Creme de Maizena com Ameixa, o Frapê de Coco e outros quitutes tradicionais em meio a azulejos antigos, balcão preservado e paredes com fotografias históricas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima