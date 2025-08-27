Primeiro grupo de 90 estudantes mineiros é selecionado para intercâmbio

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), divulgou nesta quarta-feira (27/8) os nomes dos 90 primeiros estudantes selecionados para a segunda edição do programa Passaporte Mineiro do Conhecimento. Os jovens participantes passarão o ano de 2026 estudando no exterior, com as despesas de hospedagem, alimentação, documentação e seguro pagas pelo Estado.

Ao todo, 150 estudantes serão contemplados pelo programa. Os demais 60 bolsistas serão anunciados até o final do ano. Eles serão enviados para até 28 países, entre os quais Alemanha, Canadá, Japão, África do Sul e Austrália.

Cerca de 3,1 mil alunos se inscreveram para participar do programa Passaporte Mineiro do Conhecimento. Destes, 500 foram pré-selecionados e 300 chegaram à fase final. Os contemplados representam 75 escolas de 69 municípios mineiros. A maioria é formada por meninas que se autodeclaram pardas e vêm de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Oportunidade transformadora



Ana Martins, 17 anos, estudante da Escola Sandoval de Azevedo, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi selecionada na primeira edição do programa. A jovem embarcou recentemente para a Itália e afirma que a experiência está sendo transformadora.

"Pela minha realidade social, nunca seria possível fazer um intercâmbio. Meu pai está desempregado e minha mãe trabalha como costureira, recebendo menos de um salário mínimo. Com essa oportunidade, estou me transformando e quero ir muito além para mudar a minha vida e a de outras pessoas. O Passaporte é um sonho que estou realizando por meio da educação pública", disse.

Já Rafaella Pereira dos Santos, 16 anos, da Escola Estadual Mestra Bezinha Gandra, em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, também celebra o intercâmbio."O projeto é uma das melhores experiências que já vivi em toda a minha vida. É simplesmente incrível, e agradeço ao Governo de Minas por nos proporcionar essa oportunidade enriquecedora para o nosso presente e futuro", contou.

Como funciona a seleção

O Passaporte Mineiro do Conhecimento segue critérios definidos em regulamento e contempla exclusivamente estudantes de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Para se candidatar, os alunos precisam ter bom desempenho acadêmico, frequência regular e não apresentar histórico de reprovação.

Após a inscrição inicial, os jovens participam de uma Trilha Formativa, que aborda temas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e atividades de preparação para o intercâmbio. Em seguida, passam por entrevistas que avaliam o perfil, a clareza de seus projetos de vida e a forma como percebem a experiência internacional como parte de sua trajetória. Somente após esse processo, os nomes dos contemplados são divulgados.