GRADUAÇÃO

Vestibular seriado da UFMG: prazo para pedido de isenção termina na quarta

Terão isenção total da taxa os estudantes regularmente cadastrados no CadÚnico e os participantes do programa Pé-de-meia

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
25/08/2025 15:35

Termina na próxima quarta-feira (27/8), o prazo para pedidos de isenção da taxa do vestibular seriado
O prazo para pedir a isenção da taxa de pagamento do vestibular seriado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) termina nesta quarta-feira (27/8). A avaliação é uma nova modalidade de ingresso que distribui a avaliação ao longo dos três anos do ensino médio. 

Para solicitar isenção total, o estudante deve ser inscrito no CadÚnico ou no programa Pé-de-meia. Já a isenção parcial de 50% pode ser solicitada pelo candidato que tenha concluído ou que esteja matriculado na rede pública de ensino. Estudantes bolsistas integrais de escolas particulares também podem pedir isenção parcial da taxa. 

As inscrições para a primeira etapa, destinada a alunos do 1º ano do Ensino Médio e da EJA, já estão abertas, marcando o início do processo para a primeira turma, prevista para ingressar na universidade, por esse sistema, em 2028. 

 

A prova da 1ª etapa será aplicada no dia 14 de dezembro de 2025, com 45 questões objetivas (abrangendo as quatro áreas da da Base Nacional Comum Curricular - BNCC) e uma questão discursiva interdisciplinar. O edital detalha os componentes curriculares de cada etapa, permitindo que os estudantes se preparem de maneira focada e direcionada para o que realmente será cobrado a cada ano. 

Os locais de prova estarão distribuídos nas seguintes cidades:

  • Belo Horizonte
  • Betim
  • Contagem
  • Montes Claros
  • Nova Lima
  • Ribeirão das Neves
  • Santa Luzia

A ideia é que a modalidade coexista com a forma de ingresso atual, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

