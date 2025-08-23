Veja como fica o tempo em BH em sábado de Virada Cultural

No fim de semana de Virada Cultural, a previsão do tempo deste sábado (23/8) para Belo Horizonte indica altas temperaturas e baixos índices de umidade, com névoa seca à tarde.



De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13 °C, às 6h, com sensação térmica de 1,3 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 13,9 °C, às 6h. A máxima pode chegar a 28 ºC.

Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 23/8?

Barreiro: 14,9 °C às 6h.



Centro-Sul: 13,9 °C, às 6h35.



Oeste: 13,0 °C, com sensação térmica de 1,3 °C, às 6h.



Pampulha: 15,5 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 6h.

Venda Nova: 14,2 °C às 6h35.

Tempo seco

O órgão municipal emitiu, no início da semana, um alerta para umidade relativa do ar inferior a 30%, válido até segunda-feira (25/8).

Para evitar a desidratação durante esse período de tempo seco, a recomendação é beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras, além de dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde com o tempo seco?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer no tempo seco?

Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas; Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação; Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar; Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora; Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição climática em Minas Gerais se mantém. A previsão é de índice de umidade do ar abaixo dos 30% à tarde em quase todo o estado.

O dia terá variação de nebulosidade no Leste, Norte e Sul do estado e o tempo seco prevalece. As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 35°C, no Triângulo.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Vale do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.