PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: qual a previsão para o sextou na capital mineira?

Capital mineira está sob alerta para baixa umidade até a próxima segunda-feira (25/8); confira a previsão completa

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/08/2025 08:23

BH registra calor intenso nesta sexta-feira (21)
BH pode registrar até 29°C nesta sexta-feira (22/8) crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

A previsão para Belo Horizonte nesta sexta-feira (22/8) indica temperaturas mais altas e baixos índices de umidade. O dia deve ser de céu claro com névoa seca à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, às 6h20, na Região de Venda Nova. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 14°C, às 6h, com sensação térmica de 4,1°C. A máxima pode chegar a 29ºC.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 22/8

  • Barreiro: 15,0 °C às 6h15.
  • Centro-Sul: 15,5 °C, às 6h20.
  • Oeste: 14,0 °C, com sensação térmica de 4,1 °C, às 6h.
  • Pampulha: 16,9 °C, com sensação térmica de 16,2 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 13,4 °C às 6h20.

O órgão municipal emitiu, no início da semana, um alerta para umidade relativa do ar inferior a 30%, válido até segunda-feira (25/8).

Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição climática em Minas Gerais se mantém. O dia terá variação de nebulosidade no Leste do estado e o tempo seco prevalece. As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 35°C, no Triângulo.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

