Tempo em BH: qual a previsão para o sextou na capital mineira?

A previsão para Belo Horizonte nesta sexta-feira (22/8) indica temperaturas mais altas e baixos índices de umidade. O dia deve ser de céu claro com névoa seca à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,4°C, às 6h20, na Região de Venda Nova. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 14°C, às 6h, com sensação térmica de 4,1°C. A máxima pode chegar a 29ºC.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 22/8

Barreiro: 15,0 °C às 6h15.

15,0 °C às 6h15. Centro-Sul: 15,5 °C, às 6h20.

15,5 °C, às 6h20. Oeste: 14,0 °C, com sensação térmica de 4,1 °C, às 6h.

14,0 °C, com sensação térmica de 4,1 °C, às 6h. Pampulha: 16,9 °C, com sensação térmica de 16,2 °C, às 6h.

16,9 °C, com sensação térmica de 16,2 °C, às 6h. Venda Nova: 13,4 °C às 6h20.

O órgão municipal emitiu, no início da semana, um alerta para umidade relativa do ar inferior a 30%, válido até segunda-feira (25/8).

Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;



Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas; Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação; Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar; Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora; Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição climática em Minas Gerais se mantém. O dia terá variação de nebulosidade no Leste do estado e o tempo seco prevalece. As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 35°C, no Triângulo.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.